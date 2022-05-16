В России за первые четыре месяца ввод жилья вырос почти на 60%

Фото: Илья Репин (архив)

За январь — апрель 2022 года в России ввели в эксплуатацию 37,6 миллиона кв. м жилья. Это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Конечно, сейчас стройка столкнулась с трудностями: это и вопросы с финансированием, и усложнение некоторых процессов. Но несмотря на это, антикризисные меры и заделы прошлого года позволяют идти даже с опережением прошлогодних рекордных показателей, — написал он в своем личном telegram-канале.

В октябре прошлого гола Хуснуллин говорил, что 2022 год «будет потяжелее» в плане ввода жилья. В строительной отрасли по-прежнему не решены проблемы с нехваткой рабочей силы и подорожанием стройматериалов, обращал внимание он.



Фото: government.ru

В том же месяце вице-премьер сообщил, что в России в 2022 году планируется сдать 90 миллионов квадратных метров жилья. Такую цифру он назвал «сверхтяжелой планкой».

Напомним, в Татарстане по программе жилищного строительства на 2022 год, утвержденной 18 января, планируется построить 2 млн 755 тыс. кв. метров жилья. По программе социальной ипотеки необходимо возвести 72 дома.



Татьяна Демина