Как фермер инвестировал в стройку и взятку: кто «сдал» начотдела Кабмина Татарстана

Вице-премьер республики дал подчиненному отличную характеристику, но после ареста информацию о нем убрали с сайта правительства

Фото: Реальное время

В деле о передаче конверта с миллионами сотруднику правительства Татарстана Фаилю Салихову почти не осталось белых пятен. Хотя с начала официального расследования прошло всего четыре дня. До этого два месяца проверкой занимались сотрудники экономической полиции — с заявлением о преступлении в МВД обратился глава КФХ, который инвестировал в будущие объекты компании «Строй-Альянс» около 40 млн рублей. Возврата с процентами фермер не дождался и решил помочь «партнеру» выиграть арбитражный спор на 8 млн — предоставил часть денег на взятку в 3 млн. Первый транш «под суд» обернулся... проигрышем. Деньги пошли на покупку иномарки посреднику, который в 2023-м заносил в Кабмин конверт и... забирал его обратно. Вчера подозреваемого отправили в СИЗО. А вот Салихова от домашнего ареста не спасли возврат миллионов, явка с повинной и отличная характеристика от вице-премьера.

Результат арбитражного дела обернулся уголовкой

Советский районный суд Казани вчера отправил под домашний арест до 5 апреля начальника отдела ЖКХ и транспорта Кабинета министров Татарстана Фаиля Салихова. Ему предъявлено обвинение в посредничестве взяточничеству на 2,5 млн рублей. Сам Салихов признал вину частично. Еще один фигурант был арестован на два месяца, которые проведет в СИЗО, третий сообщник остался под подпиской о невыезде. По версии Следственного комитета, речь идет о попытке повлиять на решение Арбитражного суда Татарстана в коммерческом споре двух компаний.

10 февраля 2025 года Арбитражный суд Татарстана под председательством Алсу Шариповой отказал казанскому «Строй-Альянсу» в удовлетворении встречного иска на 8,3 млн к компании «Интек», в свое время занимавшейся автоматизацией систем в республиканском архивохранилище. В пользу «Интека» суд взыскал 449 тысяч рублей, включая госпошлину, убытки и неустойку по результатам субподрядных работ на объектах АО «Воронежнефтепродукт». Спор касался выполнения работ по ребрендингу заправок в формат «Зерно».

Иск рассматривался с 13 июля 2023-го, встречный был подан 2 августа — обе даты важны для понимания последующих событий. Ведь, по версии следствия, именно в августе того 2025 года предполагаемый взяткодатель перечислил «Строй-Альянсу» 2,7 млн рублей, после обналичивания представитель этой компании Марат Мингазов (из его показаний: работал там неофициально, но на посту замдиректора) получил 2,5 млн рублей и в один из дней сентября передал их в конверте знакомому Валерию Салтыкову, который переложил деньги в папку и пошел с ней в здание правительства Татарстана на площади Свободы в Казани.

В каком из помещений здания правительства РТ передавались деньги, признающие вину не уточняют. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обвинения предъявили троим — сообщил вчера в Советском райсуде Казани старший следователь 5-го отдела по особо важным делам Следкома по Татарстану Тимур Бикмухаметов, временно прикрепленный к следственному отделу по Советскому району. Именно там 3 февраля 2026-го получили результаты проверки коллег из экономической полиции МВД Татарстана, 5-го возбудили дело о посредничестве взяточничеству в особо крупном размере, а 7-го дали команду на переход к активным действиям.

В результате в минувшую субботу встреча Салтыкова и Мингазова в Набережных Челнах закончилась их задержанием, а чуть позже в Казани силовики пришли с обыском в частный дом начальника отдела ЖКХ и транспорта аппарата Кабмина РТ Фаиля Салихова. На суд вчера привезли лишь двоих — для Салтыкова следователь просил заключения под сражу, для Салихова — домашний арест. Мингазова отпустили раньше, под подписку о невыезде.

У ныне обвиняемого чиновника имелся давний знакомый в арбитраже. Но до звонка в суд Салихов не знал, что того нет в живых... Реальное время / realnoevremya.ru

Причем тут арбитраж? Силовики считают, что переданный конвертик должен был обеспечить победу «Строй-Альянса» в том самом споре, и на 8 млн рублей уже был претендент, которому компания задолжала значительно больше. Он же изыскал деньги на взятку.

Установлено: у ныне обвиняемого чиновника имелся давний знакомый в арбитраже. Вот только при получении конверта Салихов не знал, что того судьи уже нет в живых...

«Нужно еще 3 миллиона — на взятку»: как глава КФХ инвестором стал и заявил о преступлении

На заседании суда выяснилось — проверка силовиков проводилась по заявлению некоего Сатдарова, бизнесом которого является фермерское хозяйство.

В открытых источниках можно найти информацию, что такой человек возглавляет КФХ имеет лицензию на разведение крупного рогатого скота и бизнес в дорожной сфере.

Сатдаров был знакомым Мингазова и, со слов последнего, интересовался у него возможностями выгодного вложения свободных средств. Мингазов «предложил инвестировать в деятельность «Строй-Альянса» 10 млн и после сдачи самарских автозаправок вернуть 15,2 млн рублей». Сатдаров заинтересовался и в июне 2023-го вложился на 10 млн по договору займа, который со стороны компании подписывала Наиля Сахбиева, на тот момент — директор и учредитель.

По версии Мингазова, компании «Строй-Альянс» требовались финансы для завершения работ на заправках в Самарской области. Максим Платонов / realnoevremya.ru

С помощью этого источника финансирования в стройфирме рассчитывали решить временные трудности, однако те не заканчивались. В итоге Мингазову пришлось еще не раз обращаться к инвестору за помощью — до конца августа 2023-го тот вложился еще на 6 млн рублей и стал требовать возврата этих денег... На что замдиректора «Строй-Альянса» сообщил — свободных денег нет, но могут появиться, если его фирма выиграет тот самый арбитражный спор с «Интеком».

«Я сообщил нашему инвестору, если бы было положительное решение арбитража — деньги по встречному иску на 8 млн 321 тысячу рублей отдал бы ему, — озвучили в суде часть показаний обвиняемого бизнесмена. — Понимал, судьи будут рассматривать иск беспристрастно, и нет уверенности, что удовлетворят...»

На фоне сомнений в исходе процесса Марат Мингазов вспомнил о челнинце Валерии Салтыкове, который, по его мнению, «имел связи с должностными лицами Арбитражного суда». По данным силовиков, с Салтыковым бизнесмен связывался через общего знакомого Эдуарда Галеева, жителя Елабуги, и в августе эта троица встречалась в одном из челнинских заведений общепита. При этом сам Галеев позже свидетельствовал в СК — на той встрече лишь кушал и подслушивал разговор Мингазова с Салтыковым, на котором впервые зашла речь о коррупции и прозвучала сумма предполагаемой взятки.

Салтыков (на фото) и Салихов познакомились в конце 90-х — водили детей в один садик. Реальное время / realnoevremya.ru

Салтыков уже признался — эту сумму назвал именно он, когда глянул материалы по иску. По версии Мингазова, тогда же Салтыков заявил — мол, «знаком с начальником отдела ЖКХ Кабмина Салиховым Фаилем Фатыховичем, который имеет влияние на арбитражный суд, и сможет помочь за 3 млн с вынесением положительного решения».

По версии Мингазова, после той встречи сообщил инвестору — «нужно еще 3 млн рублей на взятку, а тот ответил — у него денег уже нет, но в ближайшее время должны поступить за выполнение субподрядных работ...» Речь шла о сумме в 2,7 млн, и когда ее озвучили Салтыкову — он согласился, с условием получения еще 300 тысяч позже. В итоге 2,7 млн поступили на счет стройфирмы, но после обналичивания с учетом комиссии сумма сократилась до 2,5 млн.

Для доставки этого коррупционного транша в Казань в сентябре 2023-го отправились трое — Мингазов, Салтыков и их общий знакомый Галеев. При этом двое подтвердили — видели, как третий уносил конверт в здание Кабмина республики, а этот третий поделился информацией о том, что происходило в кабинете начальника отдела ЖКХ и транспорта Фаиля Салихова.

ВИП-чиновника защищают Рустам Губайдуллин и Дальбина Аухадеева. Реальное время / realnoevremya.ru

А передачи денег от инвестора-фермера в помощь «Строй-Альянсу» продолжались до середины октября 2023-го, в итоге общий размер долга перед Сатдаровым достиг 37 млн, по оценке получателей помощи.

На официальном портале РТ зачистили данные о коллеге

На заседании суда интересы задержанного ВИП-чиновника защищали двое адвокатов — казанец Рустам Губайдуллин и Дальбина Аухадеева из Набережных Челнов, в свое время представлявшая интересы известного в автограде бизнесмена Дамира Бибишева.

Адвокаты и обвиняемый Фаиль Салихов ходатайствовали о переводе процесса в закрытый режим, ссылаясь на возможное разглашение информации о здоровье, а скорее, о нездоровье задержанного. Приобщить подтверждающие документы защита собиралась позже. Председательствующий судья Сергей Жиляев уточнил у следователя — имеются ли в материалах ходатайства о домашнем аресте для Салихова сведения, составляющие гостайну. Ответ был отрицательным. Помощник прокурора Советского района Тимур Королев также заметил — оснований для засекречивания заседания нет.

Данные о здоровье Фаиля Салихова суд исследовал в закрытом режиме, а в открытой части огласил его характеристику за подписью вице-премьера РТ. Реальное время / realnoevremya.ru

Судья предложил вернуться к этому вопросу на более поздней стадии и, забегая вперед, частично закрыл процесс уже после исследования материалов. Медицинские документы и аргументы разбирали в течение 7-10 минут в отсутствие журналистов. Чуть позже в речи адвокатов прозвучала ссылка на необходимость консультаций с врачами по профилю заболевания, но насколько оно серьезное — осталось неясным.

Зато в открытом режиме в суде исследовали данные о благодарностях и республиканских наградах Фаиля Салихова, в их числе — медали «За трудовую доблесть», «1000-летие Казани» и «100 лет образования ТАССР». Исследовал суд и трудовую книжку фигуранта с его служебной характеристикой за подписью главы аппарата правительства — вице-премьера РТ Шамиля Гафарова.

Из оглашенного следовало — будущий ответственный за «коммуналку» является выпускником пединститута и даже успел поработать преподавателем истории, а еще секретарем комсомольского комитета на истфаке. Причем трудовую биографию начал еще в 1981-м — до зачисления в вуз работал художественным руководителем в ДК родной деревни Альшихово Буинского района Татарстана. После вуза и короткой педагогической карьеры успел поработать на муниципальной службе, а затем — в АО «КАМАЗ», замдиректора по управлению персоналом. Позднее трудился на должности помощника депутата Олега Морозова в Госдуме, включая период, когда этот выходец из Татарстана занимал пост зампреда нижней палаты парламента.

Награды и благодарности Фаиля Салихова принесли на суд в натуральном виде и в копиях. Реальное время / realnoevremya.ru

В аппарат Кабмина РТ Салихов влился в июле 2012-го, а через пару лет возглавил тот самый отдел ЖКХ и транспорта, где и проработал почти 12 лет.

Суду вчера он представлялся начальником отдела, однако уже после заседания информация о занимаемой Салиховым должности и его фотография исчезли со странички упомянутого отдела на портале правительства РТ. Ранее с сайта «Официальный Татарстан» пропали данные с его биографией. Возможно, соответствующее кадровое решение уже принято.

При этом представленная вчера служебная характеристика содержала много хороших слов в адрес этого подчиненного. Вице-премьер Гафаров отмечал его организаторские способности, высокие профессиональные знания, включая навыки в сфере права, указывал — «пользуется авторитетом коллег, работает над повышением уровня знаний», «нацелен на командную работу», «принципиальность и честность по отношению к своим обязанностям являются характерными чертами Фаиля Фатыховича». Важный момент — «конфликтных ситуаций по его вине не зафиксировано».

Салтыков признался в растрате «взятки», Салихов — в обещании посредничества

Обвиняемый в посредничестве взятке Валерий Салтыков суду вчера представлялся безработным, получающим пособие за уход за 87-летней тещей.

Салтыков обещал в суде вернуть растраченную «взятку». Реальное время / realnoevremya.ru

На допросе в СК он подтверждал знакомство с чиновником из Кабмина РТ — их дети ходили в один садик.

«На встрече Фаиль Салихов изначально деньги брать не хотел, но я настоял, — вспоминал Салтыков. — А потом позвонил и сказал — не смог помочь. Я подъехал в сентябре и забрал 2,5 млн рублей. Он не смог, потому что знакомый судья умер... Дальше я подумал, что мог бы оставить данные средства себе, ничего не говоря Марату [Мингазову], рассчитывая, что вопрос решится сам собой — обманул его, и приобрел на эти деньги машину Hyundai Elantra и зарегистрировал ее на жену... А когда суд отказал в иске, и Мингазов позвонил — почему так получилось, — я ему ответил: в ситуации виноваты нанятые им юристы — не доработали».

В свою очередь Мингазов отмечал — с октября 2021-го Валерий Салтыков неоднократно просил заплатить оставшуюся сумму взятки в 500 тысяч рублей, и слышал в ответ — «оплата после положительного результата».

Что касается Фаиля Салихова, то первое признание он сделал еще до официального задержания — написал явку с повинной. Заметим, что добровольное сообщение о коррупционном преступлении может освободить от уголовного преследования. Но есть нюансы. Председательствующий судья поинтересовался у следователя — имелись ли у силовиков данные о причастности Салихова к преступлению до получения «чистосердечного» с его подписью. Представитель СК ответил однозначно — о его роли уже знали.

По словам Салихова, миллионы давнему знакомому он вернул полностью, себе ничего не оставлял. Реальное время / realnoevremya.ru

На первом же допросе начотдела аппарата правительства РТ подтверждал — давний знакомый Валерий Салтыков в сентябре 2023-го звонил с просьбой о личной встрече.

«Я пригласил его в Кабмин... На встрече Валера просил о содействии в решении вопроса с Арбитражом РТ с получением судебного решения, на что я первично отказывался. Но потом решил помочь, помня, что у меня в Арбитражном суде есть знакомый... Валера дал мне за содействие 2,5 млн рублей. Я брать не хотел, но потом пообещал найти знакомых, которых хотел попросить при необходимости передать взятку. Деньги принес домой. Через пару дней позвонил в приемную арбитража — попросил соединить со знакомым судьей, но узнал — он скончался. Я понял, что не смогу выполнить обещание, и сообщил об этом Валерию... Сказал, чтобы забрал данные средства. Где именно он их забирал, сказать не могу, но это было в Казани», — вспоминал в СК Фаиль Салихов.

«Оставили себе часть?» — спрашивал у подозреваемого следователь. «Нет, никаких средств не оставлял».

В финале того допроса Салихов сообщил, что признает не посредничество взяточничеству в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ), а обещание такового посредничества (ч.5 ст. 291 УК РФ). Заметим, что первый состав чреват сроком от 7 до 12 лет колонии строгого режима, а второй — предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Согласятся ли следователи и прокуроры с такой оценкой действий чиновника — узнаем на финише следствия.

Для Фаиля Салихова следователь Тимур Бикмухаметов просил домашний арест, а для Валерия Салтыкова — реальный. Реальное время / realnoevremya.ru

На следующем допросе Салихов отмечал — о сумме в 2,5 млн договоренности не было: «Не хотел совершать ничего незаконного, просто хотел помочь знакомому. О том, что вытечет в целое уголовное дело, — я не понимал».

«Если бы знал, что друг приедет с деньгами, — не стал бы встречаться»

Следователь Тимур Бикмухаметов просил избрать обвиняемому домашний арест и отмечал, что тот может скрыться и создать помехи следствию, а с учетом должности — еще и угрожать свидетелям и иным участникам судопроизводства.

Защита ходатайствовала о более мягкой мере пресечения — запрете определенных действий, подчеркивая — полномочия начальника отдела ЖКХ и транспорта и сфера влияния этого отдела не затрагивает правоохранительные органы и не предусматривает прямого общения с силовиками.

«Наоборот, долгая добросовестная государственная служба, до которой он на протяжении 9 лет работал помощником депутата Госдумы, а до этого на муниципальной службе, доказывает — полномочиями не злоупотреблял, не использовал в своих интересах», — сообщил адвокат Рустам Губайдуллин.

По словам адвоката Дальбины Аухадеевой, у ее клиента нет даже загранпаспорта. Реальное время / realnoevremya.ru

Он же поинтересовался — есть ли у следствия доказательства, что Салихов с кем-то встречался и пытался оказать давление в части дачи показаний. Представитель СК отмечал, что после возбуждения дела Салихову стали известны данные о тех, кто дал показания. «Как он сейчас себя ведет — сказать не могу», — поделился он и назвал домашний арест единственной мерой пресечения, которая обеспечит объективное и беспристрастное расследование.

В свою очередь Дальбина Аухадеева получила от следователя отрицательный ответ на вопрос — совершал ли ее клиент преступления либо правонарушения после 2023 года. В базах силовиков таких сведений нет.

Представитель районной прокуратуры Тимур Королев назвал ходатайство законным и обоснованным. Защитники высказали прямо противоположное мнение. Так Дальбина Аухадеева сообщила — загранпаспорта Салихов не имеет и доводы о возможности скрыться не подтверждены доказательствами. Также она отметила, что показания ее клиента полностью согласуются с теми, что дали иные фигуранты дела, и в своей явке с повинной он написал, что конкретно сделал. По мнению адвоката, возможности повлиять на слова других у начотдела кабмина нет: «Тем более Мингазову и Салтыкову избраны меры пресечения — подписка и арест»

Адвокат Рустам Губайдуллин считает — домашний арест осложнит получение квалифицированной и профильной медпомощи. Реальное время / realnoevremya.ru

— Да, под домашним арестом скорую можно вызвать, но это будут не специализированные врачи, а не те, которые в рекомендациях [лечащего] врача указаны. То есть он будет лишен возможности посещать нужных специалистов либо это будет долгая и, возможно, неуспешная процедура согласования со следствием возможности их посещения, — отмечал Рустам Габайдуллин.

Сам Фаиль Салихов на заседании заметил, что его должность не такая и высокая: «Я не член правительства... Какое-то влияние на правоохранительные органы, а тем более на суд — как было озвучено из показаний Салтыкова — оказать не могу. Это вообще нонсенс!..»

По словам обвиняемого, если бы его знакомый еще с комсомольских времен, тот самый судья, был жив, то наверняка сказал бы, что вопрос не решает, и тогда ни о какой взятке речь бы не шла. Также Салихов поделился с судом словами его сына, которые тот сказал гостям на церемонии никаха: «Папа всегда работал, когда он отдыхал — я не видел, он раньше меня вставал, позже меня ложился».

Фаиль Салихов считает — в его действиях нет посредничества взяточничеству, только обещание таких действий. Реальное время / realnoevremya.ru

— Остался 1 год и 10 месяцев по законам, чтобы на пенсию уйти. Прошу дать мне возможность, чтобы я мог работать, — подписку о невыезде или запрет определенных действий. Не собираюсь с кем-то договариваться и нарушать требования, — обещал обвиняемый. — Если бы я знал, что друг приедет с деньгами — не стал бы встречаться с ним. Намерения у меня давать взятку не было... Я сказал ему — попробую помочь, потом позвонил — не получилось. И деньги он забрал. Да, я виноват, что какое-то время держал их у себя, может, в этом моя ошибка.

Судья согласился с позицией силовиков и отправил Салихова под домашний арест до 5 апреля. Часом ранее он удовлетворил ходатайство СК по обвиняемому Салтыкову — его поместили в СИЗО.

Валерий Салтыков сообщал суду — госнаград не имеет, болен сахарным диабетом II типа и дважды в год проходит курс лечения в стационаре. Очередной по графику должен начаться 16 февраля. Также заявил о тяжелых болезнях жены, перенесшей два инсульта и нуждающейся в постоянном уходе. «Я следствию все рассказал, сотрудничал, если будет домашний арест — в любое время готов приехать, в Казани у меня проживает брат... Вину полностью признаю. Обязуюсь выплатить все и искренне раскаиваюсь».

В ожидании ареста срок задержания Салтыкова истек, и его расковали. Реальное время / realnoevremya.ru

Адвокат этого обвиняемого Геннадий Кудряшев также просил о домашнем аресте, отмечал — ранее Салтыков к уголовной ответственности не привлекался.

Примечательно, что на старте заседания по этому фигуранту судья обязал конвойных снять него наручники, сообщив — истекли 48 часов с момента официального задержания Салтыкова. В финале процесса его заковали вновь.

С учетом признаний фигурантов до суда свежее коррупционное дело может дойти в течение нескольких месяцев. Реальное время / realnoevremya.ru

Материал по Салихову рассматривался позднее, и в зал суда его завели уже освобожденным, но вскоре выяснилось — его 48 часов еще продолжаются. Оковы на запястьях закрепили вновь, но ненадолго.

Будут ли обжалованы вчерашние решения суда — покажет время.

1 / 15 Айдар Раманкулов

Айдар Раманкулов

Айдар Раманкулов

Айдар Раманкулов

Айдар Раманкулов

Айдар Раманкулов

Айдар Раманкулов

Айдар Раманкулов

Айдар Раманкулов

Айдар Раманкулов

Айдар Раманкулов

Айдар Раманкулов

Айдар Раманкулов

Айдар Раманкулов

Айдар Раманкулов