Жить по-столичному в Московском районе

В Казани появится первый клубный дом бизнес-класса, который поменяет представление о жизни в Московском районе

Фото: предоставлено СЗ "Новое Жилье"

Какие ассоциации приходят вам на ум при упоминании Московского района Казани? Вероятно, многие сразу вспомнят советскую застройку и размеренный ритм жизни. Однако это в том случае, если вы давно там не были. Сегодня Московский район заслуженно считается одной из наиболее перспективных территорий города по ряду объективных факторов. Как развивается один из старейших районов столицы Татарстана и удобно ли здесь жить — в нашем материале.

Новые точки притяжения Московского района Казани

Московский район Казани долгое время стоял в стороне от активных изменений в столице, но в последние годы здесь появились новые точки притяжения не только для местных жителей, но и для всех казанцев и гостей города. Район стремительно меняется, появляются новые дороги, развязки и транспортные магистрали, облегчающие связь с центром и соседними районами. Ведется активное жилищное строительство, которое привлекает большое количество жителей. Новые проекты повышают популярность района среди бизнеса, создавая дополнительные рабочие места и стимулируя экономику.

Одним из громких событий прошлого года стало открытие обновленного Московского рынка после глобальной реконструкции. Теперь это современное пространство с фермерскими продуктами и национальным колоритом, открытыми кухнями городских бистро и культурными программами. Кроме того, благоустроена и территория вокруг рынка. Полностью преобразился один из самых больших и самых популярных парков Московского района — парк имени Урицкого, сочетающий в себе природу и необходимую инфраструктуру для отдыха. В непосредственной близости от парка находится отреставрированное здание Центра культуры и спорта «Московский», бывший ДК им. Урицкого, изменившийся до неузнаваемости. Основное здание было введено в эксплуатацию еще в 1934 году, и до наших дней это учреждение культуры ни разу капитально не ремонтировалось.

Еще одним символом Московского района обещает стать новый жилой комплекс «Дом на Туфана», который меняет представление о жизни людей в этой части города.

предоставлено СЗ "Новое Жилье"

Первый клубный дом бизнес-класса

Сегодня Московский район активно развивается не только благодаря реконструкции старых зданий, но и строительству новых жилых комплексов. Особняком стоит первый клубный дом в Московском районе, который находится на улице Хасана Туфана, в шаговой доступности от парка им. Урицкого, — «Дом на Туфана». Жилого комплекса такого формата на этой территории еще не было.

Собственная квартира — это больше, чем просто крыша над головой. Она отражает стиль жизни. К примеру, молодожены, ожидающие ребенка, наверняка предпочтут жилье рядом с дошкольными учреждениями и образовательными заведениями. А одиночка-профессионал, чей рабочий график тесно привязан к центру мегаполиса, остановится на квартире с удобной и хорошо обустроенной социальной средой вокруг дома, позволяющей оперативно добираться до рабочего места. «Дом на Туфана» способен удовлетворить самые взыскательные потребности жильцов, будь то молодые пары, семьи с детьми, студенты, бизнесмены или люди серебряного возраста. Широкий выбор обеспечивается богатой квартирографией и комфортными общественными пространствами.

предоставлено СЗ "Новое Жилье"

По итогам 2025 года «Дом на Туфана» стал призером смотра-конкурса на лучшее архитектурное и градостроительное решение столицы Татарстана, который проходит с целью популяризации достижений в области архитектуры, градостроительства и внешнего благоустройства, своеобразия и национального колорита города. Проект дома занял 2-е место в номинации «Лучший жилой комплекс». На конкурс поступило рекордное количество заявок. Награды лучшим вручил мэр Казани Ильсур Метшин.

предоставлено СЗ "Новое Жилье"

Внимание к деталям

«Дом на Туфана» — это редкий пример, когда жилье бизнес-класса у большого городского парка дает ощущение загородной жизни, находясь в 10—15 минутах от метро и центра города. Камерность, продуманные планировки, приватный двор, собственный фитнес-центр и общественные пространства рядом делают его универсальным выбором для самых разных этапов жизни: от студенческой независимости до спокойной зрелости. Дом спроектирован в клубном формате, здесь всего 60 квартир, которые расположены в двух подъездах по шесть этажей. Это студии, одно-, двух— и трехкомнатные квартиры с высокими потолками — до трех метров. Найти уединение и обрести тишину и спокойствие от шумного города и соседей в собственной квартире помогают технические решения, использованные при строительстве. предоставлено СЗ "Новое Жилье" Стены в доме сделаны из качественного полнотелого кирпича. Более дорогой материал был выбран застройщиком ради лучшей звукоизоляции и теплоизоляции. Сегодня в материалах стен чаще применяют керамические блоки, пустотелый кирпич, используют другие менее затратные решения. В доме — лучевая разводка всех коммуникаций, включая вентиляцию. В каждую квартиру идет свой собственный воздушный канал. Это исключает дополнительный шум, который мог бы распространяться по стоякам между этажами. В квартирах — панорамные окна в пол, изготовленные из алюминиевого профиля компании Alutech. Это сочетание огромного количества естественного света в доме и высокого уровня звукоизоляции. В дополнение к этому для большей приватности под стяжкой пола проложен шумоизолирующий слой. предоставлено СЗ "Новое Жилье" В «Доме на Туфана» устанавливаются бесшумные лифты с кабинами из высококачественных материалов. Такие системы работают как механизм дорогих часов — точно и тихо, обеспечивая дополнительный комфорт для жителей клубного дома. Отдельное внимание уделено детям. На панелях лифтов установлены специальные кнопки для развлечения юных жильцов. В «Доме на Туфана» есть все возможности, чтобы возродить тренд на добрососедство, оставшееся в советском прошлом. Общественные пространства жилого дома созданы для дружелюбного сообщества жителей. Здесь можно отдохнуть на удобных диванчиках в дизайнерских холлах и подъездах, совместно посетить фитнес-зал, а дети могут безопасно играть на закрытой территории двора, оборудованной видеонаблюдением. предоставлено СЗ "Новое Жилье" Проектом предусмотрены особенные планировочные решения с возможностью в индивидуальном порядке объединять несколько квартир. Это частый запрос семей с детьми, которые хотят увеличить жилую площадь. Застройщик предоставляет возможность увеличить своим покупателям площадь квартиры до 90 и больше квадратных метров. Двор комплекса закрытый, для безопасности жителей здесь будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. Отдельного внимания тех, кто ведет активный образ жизни, заслуживает собственный фитнес-центр с зоной для йоги, позволяющий поддерживать физическую активность, не покидая территорию дома. Парк с беговыми и велодорожками находится в двух минутах ходьбы и дает возможность ежедневно поддерживать форму без поездок через весь город. Прекрасное утро начинается с пробежки под пение птиц, а не с поиска парковки. Лаунж-зоны во дворе подойдут для удаленной работы или отдыха, встреч с партнерами и друзьями или просто вечернего кофе на свежем воздухе. предоставлено СЗ "Новое Жилье"

«Между двух эпох»

«Между двух эпох» — так звучит концепция «Дома на Туфана». Авторы проекта вдохновлялись творчеством выдающегося татарского поэта XX века Хасана Туфана, чье имя носит улица, на которой расположен дом. Его произведения, вошедшие в золотой фонд татарской поэзии, стали отправной точкой для создания уникального архитектурного облика и атмосферы этого места. Название знакового произведения поэта как нельзя лучше отражает задумку архитекторов и дизайнеров: здесь современная жизнь переплетается с историческим наследием и воспоминаниями, формируя преемственность поколений и уважение к культуре.

предоставлено СЗ "Новое Жилье"

