Минобороны России: над Татарстаном сбили 11 беспилотников

Дроны были уничтожены в период с 9:00 до 14:00 мск

Фото: Динар Фатыхов

Над Татарстаном сбили 11 беспилотников, сообщается в Минобороны России. Согласно сообщению министерства, дроны были уничтожены в период с 9:00 до 14:00 мск.

Всего за этот период над территорией России было уничтожено 31 БПЛА. Из них 11 были уничтожены над Белгородской областью, четыре — над Курской, по два — над Ульяновской и Пензенской и один над Самарской областью.

Напомним, что ранее в казанском Кремле прокомментировали массированную атаку БПЛА на Татарстан. «Жертв и разрушений нет», — заявили в пресс-службе.

Наталья Жирнова