Минобороны России: над Татарстаном сбили 11 беспилотников
Дроны были уничтожены в период с 9:00 до 14:00 мск
Над Татарстаном сбили 11 беспилотников, сообщается в Минобороны России. Согласно сообщению министерства, дроны были уничтожены в период с 9:00 до 14:00 мск.
Всего за этот период над территорией России было уничтожено 31 БПЛА. Из них 11 были уничтожены над Белгородской областью, четыре — над Курской, по два — над Ульяновской и Пензенской и один над Самарской областью.
Напомним, что ранее в казанском Кремле прокомментировали массированную атаку БПЛА на Татарстан. «Жертв и разрушений нет», — заявили в пресс-службе.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».