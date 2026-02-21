Из-за ограничений в аэропортах Татарстана задерживают десятки рейсов

Также отменены два самолета из Москвы и один из Шарм-эш-Шейха

Фото: Дарья Пинегина

Из-за ограничений в аэропортах Татарстана задерживают десятки рейсов. Согласно онлайн-табло казанского аэропорта, отменен самолет в Москву на 6:50, из Москвы на 4:12 и один из Шарм-эш-Шейха также на 4:12 мск.

Также в Казани 10 самолетов задержаны на вылет. Самые долгие задержки — на 13 часов в Анталью и на 9,5 часа в Кемерово. Сразу три самолета до Санкт-Петербурга задерживаются на два часа, час и четыре часа соответственно. Есть две задержки в сторону Москвы и две в Дубай, а также одна в Тобольск.

В Нижнекамске на прилет задержали самолет до Москвы до 13:10 мск.

На прилет в столицу Татарстана задерживаются рейсы из Сургута на 5 часов, из Кемерово на 9 часов, из Уфы и Стамбула на 40 минут, из Нового Уренгоя на 4 часа, на 2 часа из Москвы, а также есть незначительная задержка из Душанбе. В Нижнекамск на прилет задержки идут из Москвы и Ульяновска: московский самолет задержан безвременно, из Ульяновска задерживается до 10:40.

Напомним, что аэропорты Казани и Нижнекамска повторно закрыли для самолетов, а для Елабуги и Нижнекамска объявили угрозу атаки БПЛА.



Наталья Жирнова