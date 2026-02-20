Введение долгостроя на Маяковского потребует порядка 800 млн, проект уже прошел экспертизу

Дом возведут без помощи государства, финансирование ляжет на дольщиков, которые уже определились с размером доплат

Проект старейшего в Казани долгостроя на ул. Маяковского, 21 прошел госэкспертизу и получил положительное заключение. Теперь покупателям квартир предстоит самим вложиться в достройку, поскольку дом не вошел в перечень проблемных объектов. По предварительным оценкам, размер доплат на завершение строительства составит 50 тысяч рублей с квадратного метра жилплощади, подробности — в материале «Реального времени».

Проект долгостроя прошел экспертизу

В Казани госэкспертиза одобрила проект завершения строительства жилого дома со встроенными офисами и автостоянкой на ул. Маяковского, 21. После сдачи всех проблемных строек «ФОНа» и «Свея» это последний старейший жилой долгострой в городе. Он почти ровесник «свеевской» «свечки» на Достоевского, которую сдали пять лет назад. Здание тоже возвели в начале нулевых и с серьезными отклонениями от проекта.

Но, в отличие от других, дом не вошел в реестр проблемных объектов в республике. Причина — покупатели квартир заключали с застройщиком инвестиционные соглашения, а не договоры долевого участия. Поэтому достроить многоэтажку за счет бюджета силами регионального Фонда поддержки дольщиков не позволяет закон. Летом 2023 года ФПД РТ даже пришлось опровергать появившиеся слухи, что дом скоро сдадут.

Внешне здание действительно выглядит практически готовым, часть квартир в нем даже заселена. Но сдать его в эксплуатацию не могут уже более 20 лет. Главные сложности были в том, что дом не соответствовал проекту по этажности и количеству подъездов, а также занимал сразу два участка, один из которых был предназначен под ИЖС.

«Финансировать стройку будут сами члены ЖСК»

За прошедшие два с половиной года часть проблем в доме удалось снять. Сейчас под домом образован один участок с разрешенным видом использования «многоэтажная жилая застройка». Собственники помещений создали жилищно-строительный кооператив «Маяк» — именно он получил статус застройщика, а покупатели квартир стали пайщиками и самостоятельно будут достраивать дом. Фонд поддержки дольщиков РТ по-прежнему оказывает консультационную помощь в достройке объекта.



— Между ЖСК «Маяк» и проектной организацией «Акведук» заключен договор на разработку проектной и сметной документации. Соответственно, после того как будет понятна стоимость завершения строительства, ЖСК планирует заключить контракт с подрядной организацией, которая этим займется. Финансировать стройку будут непосредственно сами члены жилищно-строительного кооператива, в который вступили 85—90% собственников, — сообщил «Реальному времени» исполнительный директор ФПД РТ Иван Новиков.

Для того чтобы оценить текущее состояние дома, на объекте провели техническое обследование. Выяснилось, что здание находится в ненормативном состоянии и его ждет большой объем строительных работ. Все-таки два десятилетия не прошли бесследно, многое необходимо заменить. В частности, разберут и заново смонтируют фасады дома, окна, кровлю, инженерные коммуникации, подземный паркинг. «Там на самом деле предстоит значительный объем работ», — подтвердили в руководстве фонда.



На достройку дома — порядка 800 млн, доплаты — 50 тысяч с «квадрата»

Проблемный долгострой на Маяковского не раз обсуждали на межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях под руководством раиса республики. Экспертов не устраивал внешний вид здания, а также его высотная доминанта в виде угловой башни. В 2024 году комиссия постановила снести ее и обновить фасад.

Сейчас главный вопрос — во сколько обойдутся все строительные работы. На недавнем собрании членов ЖСК озвучили предварительный объем вложений — порядка 800 млн рублей. В доме около сотни квартир, сумма доплат для собственников составит 50 тысяч рублей с одного квадратного метра жилплощади. У владельцев нежилых помещений общей площадью около 3 тысяч «квадратов» доплаты будут на четверть больше.

— Сейчас готовится смета на основании проектных решений, которые прошли экспертизу. По срокам строительства сейчас все зависит от жителей: насколько быстро они смогут все необходимые решения принять и финансирование обеспечить. Если не будет финансирования, естественно, никто не будет заходить под объект, если не будет четких гарантий, — сообщил «Реальному времени» источник, знакомый с ситуацией.

По мнению участников рынка жилья, с учетом выгодного местоположения дома в самом центре Казани и рыночной стоимости соседних объектов покупатели квартир на Маяковского не проиграли, а только выиграли, вложившись в этот проект. На старте строительства многие приобрели здесь недвижимость по 20 тысяч рублей за кв. м. Если бы эти деньги лежали во вкладах в банках, доход был бы ниже. Вероятно, поэтому сейчас большинство собственников согласны участвовать в финансировании достройки дома.

— По какой бы цене они ни брали эти квартиры — это мало. Поскольку они столкнулись с такими сложностями с объектом: имеют квартиры, в некоторых даже люди живут, но не могут ничего с ними сделать — ни продать, ни подарить, ни что-то сделать. Поэтому, в принципе, доплата по 50 тысяч с «квадрата» — достаточно разумная сумма. Думаю, она кратно ниже дисконта: если бы кто-то захотел купить эту квартиру без документов, но с большим дисконтом. Поэтому, если, доплатив эту сумму, они смогут полноценно достроить дом и ввести его в эксплуатацию, конечно, они окупят затраты, и это будет обоснованно, — убежден руководитель АН «Квартет» Рустем Сафин.

Сейчас в соседних домах в этой локации на вторичном рынке цены стартуют от 300 тысяч рублей за кв. м. Улица Маяковского, несмотря на свое расположение в самом центре города, достаточно тихая и комфортная для проживания. «У них есть подземный паркинг и все, что нужно для полноценного дома почти бизнес-класса. Если получится завершить проект и сделать его классным, можно рассматривать его как инвестиции. Давайте признаем, для личного проживания там по сути мало кто квартиры имеет, потому что за это время все давно обзавелись жильем для себя. Это больше инвестиционные квартиры, а инвестиции — это риск. Соответственно, сейчас требуется доплатить, чтобы заработать еще больше. И я думаю, эти затраты обоснованны», — заключил собеседник издания.

