30% работодателей Казани устраивают сразу два корпоратива в честь гендерных праздников

В городе премировать работников к 23 Февраля намерены 8% работодателей, к 8 Марта — 17%

По данным исследования SuperJob, в этом году казанские компании демонстрируют сдержанный подход к организации праздничных мероприятий. 28% работодателей планируют провести корпоративы как к 23 Февраля, так и к 8 Марта.

В целом по стране наблюдается тенденция к сокращению праздничных бонусов для сотрудников. В Казани премировать работников к 23 Февраля намерены 8% работодателей, к 8 Марта — 17%. Подарки к мужскому празднику готовят 49% компаний, к женскому — 47%.



Примечательно, что по подготовке подарков от работодателей к 23 Февраля Казань занимает одно из лидирующих мест среди крупнейших городов России: в городе 49% работодателей ответили на этот вопрос положительно. По выплатам премий лидируют Екатеринбург и Нижний Новгород.

Напомним, что в Татарстане вырос спрос на гаджеты и товары для хобби перед 23 Февраля.

