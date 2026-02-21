В Казани объявили угрозу атаки БПЛА
Сообщение появилось в приложении МЧС, угроза объявлена уже в трех городах Татарстана
В Казани объявили угрозу атаки БПЛА. Сообщение появилось в приложении МЧС.
Напомним, что угроза объявлена уже в трех городах Татарстана: ранее появилось сообщение о подобных ограничениях в Елабуге и Нижнекамске.
Утром аэропорты Казани и Нижнекамска повторно закрыли для самолетов, а режим беспилотной опасности действует в Татарстане уже с 22:49 мск.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».