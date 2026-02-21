В Казани объявили угрозу атаки БПЛА

Сообщение появилось в приложении МЧС, угроза объявлена уже в трех городах Татарстана

В Казани объявили угрозу атаки БПЛА. Сообщение появилось в приложении МЧС.

Напомним, что угроза объявлена уже в трех городах Татарстана: ранее появилось сообщение о подобных ограничениях в Елабуге и Нижнекамске.

Утром аэропорты Казани и Нижнекамска повторно закрыли для самолетов, а режим беспилотной опасности действует в Татарстане уже с 22:49 мск.

Наталья Жирнова