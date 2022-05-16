КАМАЗ станет основным технологическим партнером возрожденного автозавода «Москвич»

КАМАЗ будет основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Сегодня в Минпромторге сообщили, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Доля Renault в АвтоВАЗе переходит в собственность РФ в лице НАМИ, завод «Рено Россия» — Москве.

— Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — сказал Собянин.

На первом этапе на заводе организуют производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В перспективе планируется запуск производства электромобилей.

В настоящее время совместно с КАМАЗом и Минпромторгом России идет работа над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов.



Маргарита Головатенко