Бизнес-обзор: завод Гафурова выиграл суд по добыче песка, владелец сети «Челны-мясо» — банкрот

«Алабугу» обязали вернуть холдингу Gemont обеспечительный платеж за недостроенный завод в экономической зоне

На этой неделе кирпичный завод семьи экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова, приговоренного к 18 годам за подстрекательство к убийству, добился в арбитраже пересмотра дела о незаконной добыче песка на сельхозземлях. ОЭЗ «Алабуга», напротив, проиграла в апелляции спор по возврату обеспечительного платежа холдингу Gemont из-за срыва строительства завода по выпуску холоднокатаного листового проката стоимостью $250 млн. Владельца компании «Челны-мясо» Алмаза Мугинова объявили банкротом и ввели процедуру реализации его имущества сроком на шесть месяцев, подробности — в очередном обзоре «Реального времени».

Дело о незаконной добыче песка заводом Ильшата Гафурова пересмотрят

Во вторник Арбитражный суд Поволжского округа отменил решение апелляции по жалобе компании «Елабужская керамика» семьи осужденного бывшего ректора КФУ и экс-главы Елабуги Ильшата Гафурова. Ранее его кирпичный завод обвинили в незаконной добыче песка на полях зеленодольской фирмы «Йолдыз Агро». Ей удалось выиграть спор и взыскать с компании Гафурова свыше 56 млн рублей в качестве возмещения вреда и оплаты стоимости рекультивации земель.

«Йолдыз Агро» занимается выращиванием зерновых. В Елабужском районе, рядом с деревней Поспелово, ей принадлежал участок в 48,7 гектара — земли сельхозназначения с видом разрешенного использования: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. В мае 2023 года спорную землю размежевали и разделили на пять участков. На некоторых из них «Елабужская керамика» организовала карьер и начала добычу песка.

Зеленодольская компания заявила, что не соглашалась на промышленную разработку недр на своей земле. К делу привлекли Казанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Министерство экологии и природных ресурсов РТ. «Елабужская керамика» предъявила лицензию на разведку и добычу песка на месторождении «Поспеловское-1», заявила о праве пользования участками на основании постановления главы администрации Елабужского района и г. Елабуги от 28.10.2005 г. №1042 (должность главы на тот момент занимал сам Гафуров).

Арбитражный суд РТ установил, что ответчик фактически вышел за границы предоставленного ему участка и тем самым нанес вред чужим сельхозугодьям, и постановил взыскать сумму ущерба. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре поддержал решение татарстанского арбитража. Но в кассации постановление отменили, а дело вернули на новое рассмотрение.

Сам Ильшат Гафуров сейчас находится в СИЗО и ожидает отправки в колонию строгого режима, его осудили по уголовному делу о подстрекательстве к убийству елабужского депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова. В декабре Мосгорсуд сократил срок лишения свободы экс-главы КФУ до 18 лет и отменил взыскание 60 млн рублей в пользу потерпевших — эти иски рассмотрят в гражданском порядке.

По данным «СПАРК-Интерфакса», половина компании «Елабужская керамика» принадлежит фирме «Инвестрой» дочери Гафурова, еще четверть долей у его супруги. Последние открытые данные говорят об убыточности предприятия: 2024 год завод завершил с оборотом в 39,3 млн рублей и ушел в минус на 54,5 миллиона.

ОЭЗ «Алабуга» должна вернуть «Гемонту» обеспечительный платеж по строительству завода

Суд обязал особую экономическую зону «Алабуга» вернуть компании «Гемонт металл» (входит в стройхолдинг Gemont) почти весь обеспечительный платеж по проекту строительства завода холоднокатаного листового проката стоимостью $250 миллионов.

Производственный комплекс площадью свыше 40 тысяч кв. м планировали сдать в третьем квартале 2020 года. На первом этапе здесь хотели выпускать 770 тысяч тонн холоднокатаного и закаленного, оцинкованного, окрашенного листового проката в год, затем — увеличить производительность до 1,25 млн тонн. Для подключения завода к инженерным коммуникациям и энергоснабжения стороны заключили соглашение по обеспечению топливно-энергетическими ресурсами. «Гемонт металл» перевел ОЭЗ «Алабуга» 50 млн рублей в обеспечение этого договора.

Для реализации проекта компания турецкого холдинга арендовала в особой экономической зоне два земельных участка, но в 2021 году расторгла договоры. В апреле 2025 года «Гемонт» направил «Алабуге» обращение о расторжении соглашения по энергетическим ресурсам, заявив об отсутствии дальнейшей производственной необходимости. Потребовал вернуть обеспечительный платеж, но получил ответ, что «Алабуга» удержит его в качестве штрафной неустойки.

«Гемонт металл» назвал это неправомерным, сослался на налоговую задолженность и другие финансовые обязательства, попросив снизить размер неустойки до 1 млн рублей. Суд поддержал его иск и постановил взыскать с ОЭЗ «Алабуга» 49 млн рублей неосновательного обогащения. Во вторник апелляция закрепила это решение.

Владелец мясокомбината «Челны-мясо» — банкрот

Татарстанский арбитраж признал банкротом владельца сети «Челны-мясо» Алмаза Мугинова. В отношении предпринимателя из автограда ввели процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев, до 13 августа 2026 года. Финансовым управляющим должника стал Михаил Мудров, член ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». Общая сумма требований кредиторов, включенная в реестр, составила 148,3 млн рублей. На собрании кредиторы решили не заключать мировое соглашение и добиваться признания Мугинова финансово несостоятельным.

Скоро, 27 февраля, выйдет четырехмесячный срок наблюдения, введенный судом на предприятии «Челны-мясо». Временным управляющим общества был тот же Мудров. Заявление Сбербанка суд признал обоснованным и включил уточненную сумму, 112,8 млн рублей, в третью очередь реестра требований кредиторов. В 2024 году банк открывал челнинской компании кредитную линию, неисполненные обязательства стали основанием для подачи иска о банкротстве.

Предприятие «Челны-мясо» было основано в 2003 году известным бизнесменом Фандусом Хафизовым, создавшим обширную сеть поставок. Продукция была представлена на полках федеральных ретейлеров. Некоторое время у мясокомбината работали собственные одноименные магазины, но в 2023-м их закрыли, оставив лишь одну торговую точку рядом с производством. Репутацию компании подмочил скандал с обнаружением свинины в ее продукции под маркой «Халяль». Производство приостанавливали, затем возобновляли. Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ подтверждал отсутствие ДНК свиньи в продуктах предприятия.

В 2024 году мясокомбинат выкупил предприниматель Алмаз Мугинов, владелец челнинских стройфирм «Град» и «Асман-М». Но в работе его нового предприятия наблюдались перебои: сотрудники жаловались на задержки зарплаты, за долги на производстве отключили энергию. Выручка компании по итогам того года сократилась на 11% — до 649 млн, чистая прибыль осталась на уровне 2023 года — 5,6 млн рублей.

Рост промпроизводства и спор аэропорта со страховщиками

В течение недели «Реальное время» рассказывало и о других новостях татарстанской экономики и бизнеса. В Нижнекамске подвели итоги развития промышленности республики и наметили планы на будущее. За минувший год промышленное производство в Татарстане показало рост на 10% — почти втрое выше, чем в среднем по стране, а объем отгруженной продукции перевалил за 6 трлн рублей. Итоговые цифры невероятного роста татарстанской промышленности в условиях «холодного» 2025 года обнародовали на коллегии Министерства промышленности и торговли республики. Обратной стороной стало повальное снижение прибыли — в плюсе оказались лишь 200 обрабатывающих предприятий, связанных с гособоронзаказом. Вырваться вперед в этом году смогут те, кто войдет в нацпроект технологического лидерства, предупредил вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

С казанского аэропорта требуют 80 млн за ДТП с участием самолета «Аэрофлота». 118 пассажирам лайнера пришлось лететь в Турцию другим бортом после 8 часов ожидания. Страховщики требуют возместить ущерб, а в аэропорту претензии не принимают. Сначала страховая компания «СОГАЗ» потребовала от татарстанской воздушной гавани 44,5 млн рублей ущерба, а затем увеличила сумму почти вдвое. Соистцом по делу с таким же размером требований стало «Альфастрахование». Предметом спора стали убытки от выплаты страхового возмещения после столкновения самолета с буксиром-толкачом летом 2024 года, подробности — в материале «Реального времени».