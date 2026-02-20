Более 450 объектов добавили в «Витрину имущества» Татарстана

Этот показатель на 35% превышает показатели начала года

Фото: Артем Дергунов

За первые месяцы 2026 года увеличилось количество объектов, размещенных на онлайн‑витрине имущества Татарстана, сообщает пресс‑служба Минземимущества РТ.

На текущий момент общее число размещенных объектов достигло 476, что на 35% превышает показатели начала года. В их числе 259 объектов доступны для реализации или аренды, 212 предназначены для аренды субъектами малого и среднего предпринимательства, а также представлены пять единиц движимого имущества.

В Татарстане насчитывается более 1 тыс. неиспользуемых объектов недвижимости. Из этого перечня отобраны 36 объектов, которые потенциально могут быть вовлечены в хозяйственный оборот и заинтересовать инвесторов.



Рената Валеева