В Минкульте Татарстана назвали причину отмены концерта «Би-2» в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Концерт рок-группы «Би-2» в Казани отменили из-за невыполненных юридических обязательств со стороны организаторов. Об этом сообщили в Министерстве культуры Татарстана.



По данным ведомства, необходимый пакет документов не был вовремя представлен. Кроме того, организаторы не уведомили МВД о проведении массового мероприятия, что прямым образом влияет на безопасность зрителей.

Фото: Максим Платонов (архив)

— В одностороннем порядке договор был расторгнут, — цитирует заявление Минкульта республики ТАСС.

Тем не менее на официальном сайте исполнителей в списке ближайших мероприятий до сих пор указана дата концерта в Казани. Зрителям все еще предлагается приобрести билет.

Фото: скриншот

Концерт рок-группы «Би-2» в столице Татарстана должен был состояться 1 июня. На прошлой неделе о его отмене сообщила депутат Госдумы России от Татарстана Елена Ямпольская. Однако причину такого решения она не назвала.

Диана Жиленкова