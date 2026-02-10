Работники «ТАИФ-НК» — победители и призеры «Алабуга-Skills»

На юбилейном, пятом конкурсе профмастерства нефтепереработчики вновь показали высокий уровень

Фото: Артем Рябов

25 компетенций. 368 специалистов. 123 предприятия. В республике завершился отраслевой республиканский конкурс «Алабуга-Skills». География впечатляет — от 23 районов Татарстана до представителей Самарской, Нижегородской областей, Башкортостана и Удмуртии. По традиции родное предприятие представляли работники АО «ТАИФ-НК». Нефтепереработчики соревновались в девяти компетенциях и, как отметили эксперты «Алабуга-Skills», вновь «дали фору» конкурентам.

Юбилейное участие

«Алабуга-Skills» — это не только состязание, это мощный импульс для карьерного роста, площадка для обмена опытом и яркая демонстрация того, что современные рабочие профессии — это профессии будущего.

Для работников АО «ТАИФ-НК» это пятое, юбилейное участие в «Алабуга-Skills». Если в 2022 году на конкурс было заявлено семь представителей компании, то в этом — 17. Каждый из них — уже призер или победитель корпоративных или республиканских конкурсов профессионального мастерства.

— В этом году мы участвуем в девяти компетенциях. С 2022 года задали высокую планку и с тех пор ни разу не возвращались с конкурса без призов. Я горжусь нашей командой! «ТАИФ-НК» достойно представляет себя не только на конкурсах профмастерства, а также в науке, культуре, спорте и продолжает оставаться среди лучших, — рассказал руководитель группы технического обучения АО «ТАИФ-НК» Антон Тухватуллин.

«ТАИФ-НК» достойно представляет себя не только на конкурсах профмастерства, а также в науке, культуре, спорте, говорит Антон Тухватуллин. Артем Рябов

Компетенции, в которых участвовали работники АО «ТАИФ-НК», проходили на двух площадках. Сварщиков, токарей, метрологов, фрезеровщиков встречали в Елабужском политехническом колледже. Лаборантов химического анализа, электромонтажников и специалистов по промышленной автоматике — в особой экономической зоне «Алабуга-Политех».



Искусство сварки



Сварщик РМЦ КГПТО Степан Окулко в «Алабуга-Skills» участвует во второй раз, компетенция — «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа аргон». Несмотря на то что в профессию Степан пришел случайно, сегодня он — один из самых опытных сварщиков АО «ТАИФ-НК».

— Изначально хотел стать оператором технологических установок, но в колледже не смогли набрать группу. Так поступил на сварщика. О своем выборе не жалею. Наша работа требует высокой ответственности и навыков. Сварка — это не только физический труд, это настоящее искусство. Важно любить то, что делаешь. Новичкам нужно пробовать, экспериментировать и изучать. Так можно стать настоящим специалистом, — поделился профессиональными секретами Степан Окулко.

Сварщик РМЦ КГПТО Степан Окулко в «Алабуга-Skills» участвует во второй раз. Артем Рябов

Оценивал конкурсные работы сварщиков опытный эксперт, мастер сварочного производства, преподаватель Заинского политехнического колледжа Руслан Сайфуллин.

— В этой профессии всегда есть чему учиться. Стремление к самосовершенствованию — это и есть ключ к успеху. Общение с другими участниками помогает освоить новые технологии и методы работы. Это способствует личному росту и повышает общую квалификацию специалистов, — отмечает Руслан Сайфуллин.



Токарное дело



Токарь КГПТО Артур Махмутов — бывалый участник конкурсов профессионального мастерства. Шесть раз руководство цеха выдвигало его на различные соревнования. Поэтому к выполнению заданий в «Алабуга-Skills» он приступил без капли волнения. Забегая вперед, скажем, что до первого места Артуру не хватило совсем немного баллов.

Участникам нужно было настроить оборудование, подобрать инструменты и изготовить деталь. Артем Рябов

— Оцениваю свои результаты на твердую четверку. Станок непривычный, требует особого подхода в работе. Опыт станет решающим фактором в победе. Соревноваться всегда интересно, хоть и непросто, но именно это меня и подстегивает, — признался Артур Махмутов.

В этом году токарям-универсалам действительно было непросто. Это признает эксперт токарного дела Алексей Семин.

— Задания были сложными, я бы даже сказал, уникальными. Участникам нужно было настроить оборудование, подобрать инструменты и изготовить деталь за отведенное время. При этом соблюдать технику безопасности и высокое качество работы. Благодаря таким конкурсам участники могут оценить свои навыки, обменяться опытом и черпать идеи, наблюдая за работой других, — уверен Алексей Семин.

Детали, которые предстояло выточить участникам компетенции «Фрезерные работы на универсальных станках», разработал ведущий эксперт «Алабуга-Skills» Евгений Ткачев. Автор постарался сделать так, чтобы все специалисты оказались в одинаковых условиях.

Детали, которые предстояло выточить участникам компетенции «Токарь-универсал», разработал ведущий эксперт «Алабуга-Skills» Евгений Ткачев. Артем Рябов

— Участники приехали к нам с различных предприятий Татарстана и соседних регионов России. На своих рабочих местах они используют одни станки, а у нас — совершенно другие. Победит тот, у кого будет больше опыта и мастерства, тот, кто умеет находить нестандартные решения, а еще работать быстро, качественно и с соблюдением техники безопасности, — подчеркнул Евгений Ткачев.



Дебют метрологов



Не менее сложными были задания в компетенции «Метрология, стандартизация и сертификация». В этой по большей части мужской профессии честь АО «ТАИФ-НК» отстаивали две прекрасные девушки с НПЗ — Аделя Замилова и Ираида Трошина. Для обеих «Алабуга-Skills» — дебют.

— В этой сфере я 18 лет. На заводе проверяю приборы, чтобы все устройства соответствовали метрологическим параметрам и работали исправно. Работа требует внимания и строгого соблюдения стандартов. Когда возникают сложности, на помощь приходят мужчины. Справляемся общими усилиями, — с улыбкой говорит Ираида Трошина. — Свои рабочие навыки предстояло показать на конкурсе. Задания состояли из двух частей: теории и практики. Нужно было ответить на 30 вопросов, многие из которых касались погрешностей — очень важной темы в нашей профессии. В практической части мы выполняли точные замеры на время, используя специальное оборудование.

Для Ираиды Трошиной «Алабуга-Skills» — дебют. Артем Рябов

В режиме нон-стоп

«Алабуга-Политех», как и Елабужский политехнический колледж, принимал конкурсантов с 2 по 7 февраля. Участники соревновались в современных аудиториях, где обычно обучаются студенты. Впрочем, даже на время чемпионата будущие специалисты не отвлекались от учебы. Молодые люди занимались в соседних кабинетах и на переменах с удовольствием наблюдали за работой настоящих профессионалов через стеклянные стены. Стоит сказать, что лучшие студенты также отстаивали честь колледжа на конкурсе.

От АО «ТАИФ-НК» на этой площадке выступали шесть конкурсантов. Диана Хафизова — лаборант химического анализа пятого разряда Санитарно-промышленной лаборатории АО «ТАИФ-НК». На предприятие устроилась после окончания колледжа. Сейчас обучается в институте на вечернем курсе. За четыре года благодаря опытным наставникам заметно прокачала свои профессиональные навыки. В прошлом году девушка заняла первое место на корпоративном конкурсе «Лучший по профессии».

Диана Хафизова — лаборант химического анализа пятого разряда Санитарно-промышленной лаборатории АО «ТАИФ-НК». Артем Рябов

— Сложно, но я стараюсь совмещать и работу, и учебу, и участие в конкурсах. Признаться, волнение есть, но я уверена в себе. Заранее изучила положение, оборудование и составила план действий. Осталось только его реализовать! — решительно сказала Диана Хафизова.



Да будет свет!

Пока лаборанты химичили, электромонтажники собирали схемы автоматического ввода резерва. Рафаэль Шайдуллин с НПЗ о своей профессии говорит кратко: «Без нас никуда!» Более 10 лет монтировал, настраивал и ремонтировал электрическое оборудование на соседнем нефтехимическом предприятии, а три года назад решил перейти в АО «ТАИФ-НК». Здесь и условия труда лучше, и зарплата больше, признается Рафаэль.

— Коллектив у нас хороший. Дружно работаем, помогаем друг другу. Электричество играет ключевую роль в любом производстве. Конкурсы профессионального мастерства помогают показать свои умения. Сегодня я собирал схему автоматического включения резервного питания, которая позволяет переключаться на резервный ввод, если основной вышел из строя. Все задания связаны с работой. Конкуренция присутствует, и это хорошо — она добавляет интерес, — отмечает Рафаэль Шайдуллин.

Рафаэль Шайдуллин о своей профессии говорит кратко: «Без нас никуда!» Артем Рябов

Задания для электромонтажников разработал эксперт и старший специалист направления «Электромонтаж» в «Алабуга-Политехе» Сергей Букарев. Перед началом чемпионата он лично проверил, удастся ли выполнить все задания за полтора часа.

— В этом году разработаны два модуля. Первый — автоматическое переключение резервного электродвигателя. Участникам нужно создать схему, которая подключает двигатель к двум источникам. Если один из них теряет напряжение, через три секунды автоматика переключает питание на резервный. Второй модуль включает измерение рабочих характеристик электродвигателя на стендах. Нужно оценить ток, напряжение, активную и реактивную мощность, а также замерить сопротивление изоляции и коэффициент абсорбции. Сложность задания зависит от уровня подготовки участников. Некоторые справляются быстрее, другие указывают на нехватку времени, — добавляет Сергей.

Волнение в сторону

Поломать голову над заданиями пришлось и конкурсантам компетенции «Промышленная автоматика». Для мастера КИП АО «ТАИФ-НК» Дмитрия Пирогова это первый опыт участия в «Алабуга-Skills».

Поломать голову над заданиями пришлось и конкурсантам компетенции «Промышленная автоматика». Артем Рябов

— Второй этап показался непонятным. Но я все равно получил полезные знания и не жалею о своем участии, понимаю: нужно было лучше готовиться, — поделился своими впечатлениями сразу после выполнения заданий Дмитрий Пирогов.

А еще Дмитрий обратился ко всем, кто еще сомневается, стоит ли участвовать в конкурсах профессионального мастерства:

— Главное — не волноваться! Верить в себя и свою команду! На первом этапе я нервничал, поэтому допустил ошибки. Желаю всем участникам сохранять спокойствие. Отдельное спасибо кураторам. Они хорошо помогают, подсказывают и объясняют.

Победа — синоним АО «ТАИФ-НК»

Юбилейный конкурс профессионального мастерства стал удачным для работников АО «ТАИФ-НК». Впрочем, как и предыдущие чемпионаты. В компетенции «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым штучным электродом» первое место занял Булат Насибуллин с НПЗ. В компетенции «Работы на токарных универсальных станках» вторым стал специалист КГПТО Артур Махмутов.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Артем Рябов

Победители и призеры получат дипломы и денежное вознаграждение. Торжественный концерт и награждение участников пройдут 11 февраля в Елабуге в полилингвальном комплексе «Адымнар-Алабуга».