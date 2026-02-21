В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения
Они действовали с половины девятого утра
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения. Об этом говорится в приложении МЧС.
Они действовали с половины девятого утра.
Напомним, что в Альметьевске, Казани, Елабуге и Нижнекамске сегодня объявляли угрозу атаки БПЛА.
Глава Альметьевска Гюзель Хабутдинова сообщила о попытке атаки БПЛА на производства.
— Силы противовоздушной обороны и средства РЭБ работают в усиленном режиме. Угроза нейтрализуется, — сообщила она.
В казанском Кремле также прокомментировали массированную атаку БПЛА на Татарстан.
— В результате слаженной работы всех служб удалость отразить атаку. Производственные процессы не остановлены. Жертв и разрушений нет. В целях безопасности все уличные мероприятия, подразумевающие скопление людей, в Казани на сегодня отменены. Просим всех относиться с пониманием и соблюдать меры безопасности.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».