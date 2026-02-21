Новости общества

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

13:25, 21.02.2026

Они действовали с половины девятого утра

Фото: скриншот приложения МЧС

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения. Об этом говорится в приложении МЧС.

Они действовали с половины девятого утра.

Напомним, что в Альметьевске, Казани, Елабуге и Нижнекамске сегодня объявляли угрозу атаки БПЛА.

Глава Альметьевска Гюзель Хабутдинова сообщила о попытке атаки БПЛА на производства.

— Силы противовоздушной обороны и средства РЭБ работают в усиленном режиме. Угроза нейтрализуется, — сообщила она.

В казанском Кремле также прокомментировали массированную атаку БПЛА на Татарстан.

— В результате слаженной работы всех служб удалость отразить атаку. Производственные процессы не остановлены. Жертв и разрушений нет. В целях безопасности все уличные мероприятия, подразумевающие скопление людей, в Казани на сегодня отменены. Просим всех относиться с пониманием и соблюдать меры безопасности.

Денис Петров

