Трамп объявил о введении 10%-ной пошлины на весь импорт в США
При этом американский лидер отметил, что сохранит в силе тарифы, касающиеся вопросов национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп сообщил о подписании указа о введении 10-процентных пошлин на импорт товаров из всех стран. Об этом глава государства сообщил 20 февраля в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.
Трамп подчеркнул, что новая пошлина вступит в силу практически немедленно. При этом глава Белого дома отметил, что сохранит в силе тарифы, касающиеся вопросов национальной безопасности.
Это решение было принято после того, как Верховный суд США признал превышением полномочий введение администрацией президента импортных пошлин под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций. При этом суд не дал разъяснений относительно возврата ранее уплаченных пошлин.
