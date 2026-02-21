Дональд Трамп снова объявил о повышении импортных пошлин

Предыдущее объявление о повышении прозвучало сутки назад

Президент США Дональд Трамп сообщил о решении повысить импортные пошлины с 10% до 15%. Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, это решение было принято после тщательного анализа и долгих размышлений. Трамп подчеркнул, что повышение пошлин стало ответом на «чрезвычайно антиамериканское» решение Верховного суда. В своем сообщении президент США отметил, что решение о повышении пошлин вступает в силу немедленно.

20 февраля Трамп уже объявлял о пошлинах в 10% для всех стран мира. Это решение было принято после того, как Верховный суд США признал превышением полномочий введение администрацией президента импортных пошлин под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций. При этом суд не дал разъяснений относительно возврата ранее уплаченных пошлин.



Наталья Жирнова