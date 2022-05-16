Виктор Орбан переизбран на должность премьер-министра Венгрии

Виктор Орбан вновь переизбран на должность премьер-министра Венгрии. Такое решение принял парламент страны.

За кандидатуру Орбана проголосовали 133 депутата. Еще 27 человек выступили против. После голосования премьер-министр принес присягу и вступил в должность, передает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Орбан получил поздравления с переизбранием в том числе и от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она выразила надежду на «успешное коллективное противостояние общим вызовам».

Виктор Орбан занимает пост премьер-министра Венгрии с 29 мая 2010 года. Кроме того, на этой должности он находился с 1998-го по 2002 год. Таким образом, Орбан переизбран на пост премьер-министра страны уже в пятый раз.

Диана Жиленкова