Прямые авиарейсы между Казанью и Душанбе откроются с 26 мая

Фото: Максим Платонов

С 26 мая авиакомпания Nordwind впервые открывает прямые рейсы между Казанью и Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Рейсы буду выполняться на самолетах Airbus А321neo. Длительность перелета составит 3,5 часа.



Вылеты из Казани буду осуществляться в 03.05, время посадки в столице Таджикистана — 8.30. В обратном направлении борты будут вылетать в 10.00, в Казани самолеты приземлятся в 11.45.

С расписанием можно ознакомиться на сайте казанского аэропорта.

Фото: Илья Репин

В пресс-службе международного аэропорта «Казань» напоминают, что в расписании могут происходить изменения. Также для жителей Москвы будет доступен трансферный перелет с пересадкой в Казани.

В конце апреля авиакомпания Turkish Airlines впервые запустила перелеты из Казани в Анталью на двух самолетах: Airbus A321 и Boeing 737-800. Авиакомпания стала единственным перевозчиком до турецкого побережья.



Артем Гафаров