Минниханов — директорам: «Помню, мечтали о 5 триллионах, наша новая мечта — 10 трлн!»

В Нижнекамске подвели итоги развития промышленности в 2025 году и наметили планы на будущее

Фото: Динар Фатыхов

Промышленное производство в Татарстане показало рост на 10% — почти втрое выше, чем в среднем по стране, а объем отгруженной продукции перевалил за 6 трлн рублей. Итоговые цифры невероятного роста татарстанской промышленности в условиях «холодного» 2025 года обнародовали на итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли республики. Обратной стороной стало повальное снижение прибыли — в плюсе оказалось лишь 200 обрабатывающих предприятий, связанных с гособоронзаказом. Вырваться вперед в этом году смогут те, кто войдет в нацпроект технологического лидерства, предупредил вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Два дня на КАМАЗе и в СИБУРЕ: почему промышленники собрались в Нижнекамске

Итоги развития татарстанской промышленности в 2025 году накануне подвели на выездной коллегии Министерства промышленности и торговли в Нижнекамске. Впервые столица нефтехимиков принимала высшее руководство республики с Рустамом Миннихановым, двух замминистров промышленности и торговли России, курирующих автопром и нефтехимию, и почти весь топ-менеджмент крупных компаний.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Выезд в Закамье был неслучайным. Этому предшествовала двухдневная поездка по новым предприятиям Ростеха и СИБУРа. КАМАЗ в день празднования 50-летия выхода с конвейера первого грузовика торжественно открыл современный завод мостов для автомобилей поколения К3 и грузовиков нового поколения К5. На торжество приехали глава Ростеха Сергей Чемезов и вице-премьер РФ Денис Мантуров.



Новый завод мостов стоимостью 6,5 млрд рублей — наглядный пример того, как Фонд развития промышленности РФ вкладывает средства в модернизацию предприятий, обеспечивая технологический суверенитет. ФРП предоставил льготный заем 5 млрд рублей, остальные 1,5 млрд вложил Камский автозавод. «Деньги в фонде есть — нужны заявки», — призывал позже вице-премьер республики Олег Коробченко вносить предложения по обновлению производственных мощностей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На следующий день череду открытий продолжили в Нижнекамске. СИБУР показал обновленный ремонтно-механический завод (РМЗ) стоимостью 10 млрд рублей. Здесь изготавливают сложнейшие детали для нефтехимического оборудования «РМЗ фактически построен заново. Скорость выполнения отдельных видов работ вырастет до 40 раз. Номенклатура производимых деталей увеличится в 2,5 раза», — с гордостью рассказывал глава НКНХ Марат Фаляхов. «Это не только для Нижнекамска. Мы договорились с руководством СИБУРа, что наши промышленные предприятия тоже могут воспользоваться этими ресурсами», — добавил Рустам Минниханов. Одним словом, предприятиям показали, кто и как накачивает технологические мускулы.

До 112% не дотянули?

Непосредственно сами итоги работы промышленности в 2025 году не принесли особых сюрпризов. Предприятия республики отгрузили продукции на 6 трлн рублей, что на 10% больше прошлогоднего уровня. Индекс промышленного производства составил 110%, сообщил на коллегии вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Эти цифры он называл еще в декабре, когда озвучивал прогноз, и он с точностью до десятых сбылся. Хотя была вероятность, что индекс промышленного производства поднимется до рекордных 112%. Поводом к тому стали данные Росстата по динамике промышленного производства за 11 месяцев 2025 года. Тогда индекс промышленного производства за январь — ноябрь 2025 года составил 111,6%. Промышленность вплотную подошла к новой планке, но, видимо, в декабре «запал» пропал, дотянуть на финише до 112% не получилось.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Основной вклад в рост производства обеспечили обрабатывающие производства, связанные с ГОЗ, сообщил Олег Коробченко. На них пришлось 36% отгруженной продукции. Нефтепереработка «закрыла» почти 20% общей выручки, на нефтедобычу пришлось 15,7%, на нефтехимию — 12,4%. До начала СВО расклад сил между отраслями был противоположным. «Первую скрипку» играли нефтяники и нефтехимики. Теперь на нефтедобычу продолжают влиять ограничения ОПЕК и валютный курс, а на нефтехимиков — обвал цен и падение спроса на полимеры», — рассказал Олег Коробченко.

Новый баланс: потери нефтяников почти компенсировал ГОЗ

Другая уязвимая точка — автопром. «Продажи автомобилей упали на 19%. В сфере перевозок — кризис, цены на услуги снизились, объемы заказов сократились. Ввезенные в 2024 году импортные грузовики отдаются с большой скидкой. Склады лизинговых компаний переполнены изъятыми автомобилями и отказными», — не стал приукрашивать действительность Олег Коробченко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на впечатляющую картину роста производства, большинство предприятий завершили 2025 год со снижением прибыли. Больше всего потеряла «нефтянка». По данным Минпромторга РТ, в сфере нефтедобычи прибыль упала на 40,9%, т. е. минус 148,3 млрд рублей. В нефтехимии произошло снижение на 12,8%, т.е. минус 8,3 млрд рублей.

Зеркально нефтяникам отработали обрабатывающие предприятия. По данным Минпромторга РТ, прибыль выросла на 50,5%, т. е. с плюсом на 127 млрд рублей. С ростом прибыли закончили 2025 год предприятия по обеспечению энергией и газом. Их прибыль выросла на 14,1%, т. е. с плюсом на 3,3 млрд рублей. Итого совокупная прибыль промышленных предприятий республики составила 738,2 млрд рублей. Это на 3,7% меньше, чем в 2024 году. Глава Минпромторга РТ Олег Коробченко оценил потери в 28,3 млрд как незначительные.

СИБУР вложит 600 млрд рублей до 2028 года

О том, как чувствуют себя гранды отечественной нефтехимии, рассказал гендиректор НКНХ Марат Фаляхов. Суммарный выпуск нефтехимической продукции «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» вырос на 14% и достиг 4 млн тонн. Ключевые факторы роста: поэтапный ввод в эксплуатацию этиленового комплекса ЭП-600, запуск производства гексена, расширение производств полиэтилена на «Казаньоргсинтезе».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Несмотря на сложную макроэкономическую обстановку, компания сохраняет высокие темпы инвестиций. К 2028 году общий объем вложений в регион превысит 600 миллиардов рублей, из которых на сегодняшний день уже профинансировано около 350 миллиардов рублей.

В 2025 году на НКНХ началось строительство производства полистирола. Готовность превышает 50%, сообщил он. Для обеспечения стабильных поставок сырья с ЭП-600 ведется строительство этиленопровода Нижнекамск — Казань протяженностью около 250 км.

Освободить НИОКР от налогообложения

Господдержка в этом году будет оказываться предприятиям в рамках нацпроекта «Технологическое лидерство», сообщил Олег Коробченко. С одной стороны, он призвал разрабатывать инновационные проекты. А с другой — попросил федеральные власти обнулить налоги на НИОКР.

— Основные задачи на 2026 год — достичь плотности роботизации в 70 единиц на 10 тысяч работников, завершить строительство НПЦ БАС (научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, — прим. ред.) и привлечь резидентов, нарастить производство самолетов, вертолетов, автомобилей и другой техники, — сказал Коробченко.

Татарстан ставит задачу иметь не менее 200 роботов на 40 тыс. работников в обрабатывающем производстве. Кроме того, в числе приоритетов — обновление основных фондов в обрабатывающих производствах. На их модернизацию требуются значительные инвестиции, однако высокая ключевая ставка затрудняет привлечение средств. Выход — льготные займы от Фонда развития промышленности (ФРП).

«Оба для нас родные»

Замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов акцентировал внимание на меры господдержки производителей автокомпонентов. «Он для нас — родной», — такими словами представил гостя Олег Коробченко. Это слегка смутило зал. «Юрин (Михаил Николаевич, замминистра промышленности и торговли РФ по нефтехимии) — тоже родной. Оба для нас родные», — поправил его Минниханов.

Тем не менее из выступления Каримова чувствовалось, что здесь он как дома.

— Программа поддержки автокомпонентов продолжает действовать, предлагая займы под 3—5%. С момента ее запуска в 2022 году профинансировано около 197 проектов на общую сумму свыше 120 млрд рублей. Поскольку это направление является приоритетным для развития отечественного автопрома, программа, безусловно, будет продолжена.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 2022 года было поддержано 11 проектов, инициированных КАМАЗом. Общая сумма льготного заемного финансирования по ним превысила 40 млрд рублей, а на сегодняшний день одобрено уже 45 миллиардов рублей.

К ней активно подключаются региональные производители автокомпонентов. Камский механический завод освоил полный цикл производства шестерен для редукторов мостов КАМАЗа. Кроме того, компания получила еще один заем на производство других элементов трансмиссии, таких как цилиндрические шестеренные валы, муфты и фланцы.

Альберт Каримов анонсировал приход новой компании для выпуска коробки передач, но ее название оставил в секрете.

Этот год будет непростой

«6 трлн промышленной продукции — это очень большая цифра. Вот я помню, у меня была мечта дойти до 5 трлн. А сегодня уже ушли за шесть. Наша мечта должна быть 10 трлн! А ее реализовать можно только с вами», — обратился к залу Рустам Минниханов.

Но есть поводы для беспокойства. Во второй раз Минниханов выразил озабоченность по поводу сохранности предприятий. «Нам надо сохранить наше производство, нам надо сохранить наши коллективы. Мы же один раз уже проходили, — напомнил он, имея в виду, вероятно, 90-е годы. — Разговаривал с судьями по экономическим делам. Они говорят, что очень много уже обращений. Хочу обратиться и к коллегам, и к двум замминистров — упрощать нельзя. Да, мы молодцы, у нас почти 10% роста. Но мы должны быть готовы к тому, что этот год будет непростой. Самая главная задача — сохранить коллективы, сохранить рынки. Вот эту тему, Олег Валерьевич, мы должны взять как самую основную», — поручил он.

