В феврале на ремонт татарстанских трасс выделили уже более 4,5 млрд рублей

Самым дорогим проектом стал ремонт дороги Мамадыш — Тюлячи

ГКУ «Главтатдортранс» опубликовало еще четыре госконтракта на капремонт автодорог общего пользования на общую сумму в 683 млн рублей.

В этот раз Кукморскому району выделили сразу полмиллиарда рублей. За 149 млн рублей на трассе Мамадыш — Кукмор отремонтируют участок протяженностью 1,5 км (с 42 по 43,5 км), который находится между Нижним Таканышем и Нижней Русью. В феврале на эту трассу уже выделили почти 200 млн рублей — на реконструкцию трассы Мамадыш — Кукмор между Нижней Русью — Танькино. Длина отрезка, который необходимо отремонтировать, составляет более 3 км.

Среди проектов, опубликованных 20 февраля, фигурирует и ремонт обхода Кукмора с восточной стороны на промежутке км 7+836 — км 10+982 за 153 млн, а за 230 млн рублей отремонтируют участок трассы Кукмор — Вятские Поляны длиной 3,15 км.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

131 млн планируется направить на реконструкцию автодороги Нурлаты — Акзигитово между Кугушево и Тугаево в Зеленодольском районе. Самым бюджетным в этом списке стал ремонт автомобильной дороги «Объездная города Бавлы» в Бавлинском районе — участок протяженностью 800 метров отремонтируют за 20 млн рублей.



В феврале 2026-го на ремонт татарстанских трасс в 2026 году выделили уже 4,6 млрд рублей под заказ от ГКУ «Главтатдортранс». Это следует из данных на сайте госзакупок.

Самым дорогим проектом стал ремонт дороги Мамадыш — Тюлячи. Подрядчику предстоит отремонтировать участок протяженностью 11,8 км — с 14‑го по 25‑й километр в Мамадышском районе. Срок завершения работ — не позднее 20 ноября 2026 года.



Также 1 млрд рублей направили на проекты по ремонту четырех трасс в Камских Полянах, Канаше, между Бугульмой и Азнакаево, а также в Заинском районе. Среди проектов по капремонту числятся также мосты: четыре подобных сооружения в Татарстане обновят за 376,6 млн рублей.

Наталья Жирнова