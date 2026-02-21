В Удмуртии в результате ночной атаки БПЛА пострадали 11 человек

В Удмуртии в результате ночной атаки БПЛА пострадали 11 человек. По данным министра здравоохранения республики Сергея Багина, два пациента в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом.

— Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под постоянным наблюдением врачей, — сообщил Багин о пациенте в тяжелом состоянии.

Известно, что еще восемь человек были осмотрены врачами и отпущены домой под амбулаторное лечение.

По информации главы Удмуртии Александра Бречалова, ночью «один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима».

Напомним, что в Татарстане действует режим «Беспилотная опасность».

Наталья Жирнова