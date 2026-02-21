В Татарстане решают проблему нехватки кадров для весенних полевых работ

Местные хозяйства применяют систему переподготовки специалистов, чтобы обеспечить отрасль необходимыми кадрами

Фото: Мария Зверева

В сельскохозяйственных районах Татарстана активно решается вопрос кадрового обеспечения весенних полевых работ. Об этом на совещании в Доме правительства РТ сообщил глава Минсельхоза Марат Зяббаров.

Местные хозяйства применяют систему переподготовки специалистов, чтобы обеспечить отрасль необходимыми кадрами. Показательным примером служит опыт Арского района, где на базе агроколледжа 15 работников прошли переобучение на трактористов-машинистов. Аналогичные меры по переподготовке персонала внедряются в Актанышском, Кукморском, Сабинском и Черемшанском районах.

Марат Зяббаров подчеркнул важность привлечения студентов старших курсов к сезонным работам. По его словам, успешное решение кадрового вопроса невозможно без создания достойных условий труда для специалистов.

— До весенне-полевых работ остается менее двух месяцев, это время необходимо максимально использовать как на подготовку парка, так и по возможности на его модернизацию. Без применения современных технологий невозможно обеспечить эффективное производство, — сказал министр.



Наталья Жирнова