61% россиян готовы работать не ради денег — ВЦИОМ

Об этом сообщил директор департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов

По данным исследования ВЦИОМ, 61% россиян считают приоритетным не размер заработной платы, а значимость и результат выполняемой работы. Об этом сообщил директор департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола «Служение Отечеству: герои нашего времени на фронте и в тылу».

В ходе исследования респондентам предложили оценить свое отношение к работе: либо как к деятельности, где главное — результат и преданность делу, либо как к средству заработка. Большинство опрошенных выбрали первый вариант, подчеркнув готовность переживать за результат даже при отсутствии прямой финансовой выгоды.

Интересно, что при оценке окружения респондентов картина получилась более равномерной. 40% опрошенных отметили преобладание среди своего окружения людей, ориентированных на результат и идею служения. Столько же респондентов указали на преобладание в своем окружении людей, для которых важнее материальное вознаграждение. Оставшиеся 12% отметили равное значение обоих факторов.

