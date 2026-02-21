Опрос предпринимателей: как изменилась кадровая политика на вашем предприятии?

Начало года традиционно характеризуется спадом на рынке труда. Тем не менее ситуация в этом году отличается. По данным «Хедхантера», в сфере строительства и недвижимости индекс соотношения активных резюме к активным вакансиям в январе составил 8,1 — это максимум за последние 8 лет. Количество вакансий в январе 2026 года уменьшилось на 23% по отношению к январю 2025-го, а кандидатов стало больше на 33%.

Внутренние данные нашей компании за январь и февраль 2026 года показывают, что потребность в персонале снизилась: количество и приемов на работу, и вакансий в подборе примерно в 2 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Вакансий становится меньше по двум причинам. Первая — бизнес фиксируется на достигнутых объемах строительства и производства. В предыдущие годы объемы все время росли, прирастала и численность сотрудников.

Вторая причина — текучесть персонала снижается за последние 3 года примерно на 3 процентных пункта ежегодно. Люди стремятся закрепиться на рабочем месте — не только ИТР, но и линейный персонал на стройке. Это даже слегка удивляет, потому что рабочие всегда были самой нестабильной группой. А сейчас они показывают поразительную стабильность. Думаю, это связано с тем, что в этом году большинство промпредприятий, независимо от сектора, держат зарплату без увеличения. А если зарплата одинаковая, то сотрудники не видят смысла менять работу.

Еще одна интересная цифра — количество кандидатов, откликающихся на наши вакансии, к январю выросло на 33% по отношению к тому же периоду прошлого года. Причем большинство из них — работающие кандидаты. Мы связываем это с тем, что люди хотят получить, во-первых, более высокооплачиваемую работу, а во-вторых, в период общей турбулентности рынка стремятся закрепиться в стабильной и устойчивой компании с именем.

Также мы видим два длинных тренда, которые обусловливают дефицит кадров. Первый — образование отстает от требований бизнеса и новых технологий. А значит, постоянно нужны люди с актуальными компетенциями. И второй тренд обеспечивает нам демографическая яма 1990-х годов — сложился дефицит 30—40-летних трудоспособных высококвалифицированных специалистов в расцвете карьеры. Нам не хватает квалифицированных инженеров в проектировании, строительстве и на производстве.

Как мы снимаем этот недостаток? Во-первых, постоянно мониторим рынок труда по дефицитным позициям, и если появляется освободившийся специалист — стараемся его привлечь. Это происходит в фоновом режиме и никогда не заканчивается. И во-вторых, чудес на рынке труда ждать не приходится. Поэтому нужно самим растить талантливых ребят из студентов и выпускников вузов: КГАСУ, КГЭУ, КНИТУ (КХТИ). Для нас эта работа остается актуальной на весь 2026 год. Мы продолжаем наши активные проекты с молодежью: «Стажер АБД», «Магистр АБД» и «Амбассадор АБД».

