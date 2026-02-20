В Госдуме предложили запретить химические реагенты против гололеда вне автодорог

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в ряде регионов химические реагенты используют для уборки пешеходных зон

Фото: Динар Фатыхов

Зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев подготовил законопроект о запрете использования химических веществ для борьбы с гололедом вне проезжей части автодорог. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон «Об охране окружающей среды». Сейчас для борьбы с гололедом применяют как механические материалы — песок, гравий, щебень и шлак, делающие поверхность снега и льда более шероховатой, так и химические соединения. К последним относятся хлориды, ацетаты, карбамиды, нитраты и природные рассолы: они снижают температуру замерзания воды и ускоряют таяние снежно‑ледяных масс.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в ряде регионов химические реагенты используют для уборки пешеходных зон. При механической уборке существует риск попадания этих веществ в природную среду, где они оказывают негативное воздействие на почвы, растения и живые организмы. Именно поэтому инициатива предполагает запрет на применение противогололедных химических реагентов за пределами автодорог.



Рената Валеева