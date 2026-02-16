«Сдача самолетов до 31 декабря 2025 года не представлялась возможной»: «Татнефть» забирает деньги

Компания объяснила, почему в одностороннем порядке расторгла договор на поставку самолетов Ту-214

«Татнефть» и «Туполев» отложили мировое соглашение на 11,7 млрд рублей, связанное со срывом поставок пассажирских самолетов Ту-214. Арбитражный суд Татарстана сегодня не смог приступить к обсуждению условий примирения, поскольку авиастроители за день до судебного заседания изменили первоначальный проект. Форс-мажор объясняется тем, что «Туполев» в последний момент согласился включить во вторую версию мирового соглашения пункт о финансовых санкциях в случае повторного срыва отгрузки самолетов для «Татнефти». Усиление ответственности производителя авиатехники существенно повышает шансы на утверждение мирового соглашения — заседание перенесли на 6 марта этого года. Подробности — в материале «Реального времени».

«Туполев» согласился «прописать» санкции

«Не желают ли стороны заключить мировое соглашение?» — такими напутствующими словами судья Арбитражного суда Юлия Назарова открыла основное заседание суда. Сегодня здесь должны были поставить точку в споре между «Татнефтью» и ПАО «Туполев» на 11,7 млрд рублей. Почти четыре недели назад стороны взяли паузу для отработки базовых условий мирового соглашения и собирались прийти к согласованному варианту 16 февраля.

Однако с первых минут заседания стало понятно, что к примирению стороны не готовы — им не удалось прийти к взаимовыгодному компромиссу. Но в ходе переговоров за рамками судебного процесса «Туполев» решил пойти на уступки нефтяникам.

— Уважаемый суд, мы подготовили новый проект мирового соглашения, — сообщила представитель «Туполева». — Мы включили в проект мирового соглашения санкции (речь идет о выплате неустойки в случае повторного срыва сроков поставок самолетов, — прим. ред.). До этого «Татнефть» отказывалась соглашаться с предыдущими условиями мирового соглашения, — рассказала она.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По ее словам, заказчику авиатехники важно было закрепить в соглашении меры воздействия в случае невыполнения обязательств по поставке пассажирских самолетов Ту-214. Без мер взыскания «Татнефть» не хочет идти на мировую. Но и сам производитель должен был перед этим оценить возможности выплатить штрафную неустойку.

Переписали за день до начала процесса

Представитель «Туполева» сообщила, что оценка финансово-экономического положения завода-производителя завершена. Это дает возможность дать твердые гарантии заказчику. Но из-за того, что аудит закончился недавно, корректировки в проект мирового соглашения были внесены «с колес» — за день до судебного заседания. «На данной стадии мы оценили наше финансовое состояние и только в пятницу подготовили новый проект мирного урегулирования спора», — сказала она.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что включает в себя пункт о санкциях (то есть о выплате неустойки за повторный срыв сроков поставки самолетов), она уточнять не стала. Ходатайство «Туполева» о включении его в материалы дела второй редакции мирового соглашения было удовлетворено.

Представитель «Татнефти» воздержался от комментариев. По его словам, в компании не успели ознакомиться с новыми условиями. «На вопрос насчет условий ничего сказать не могу», — ответил суду представитель «Татнефти». Он попросил предоставить дополнительное время — 9—10 дней, хотя не исключил, что успеют изучить быстрее.

«Татнефть» взыскала аванс в 5,6 млрд рублей, на очереди — основная сумма в 11,7 млрд

Напомним, «Татнефть» требует взыскать с «Туполева» 11,7 млрд рублей неосновательного обогащения, а также 276 млн рублей процентов. Предмет спора в ходе заседания не озвучивали. Источники, близкие к ОАК, рассказали «Реальному времени», что речь идет о поставке четырех пассажирских самолетов Ту-214. Воздушные суда предназначались для подконтрольной нефтяникам авиакомпании «ЮВТ Аэро», но она так и не получила самолеты. Косвенно на это указывает тот факт, что проценты за пользование чужими средствами начисляются с 7 октября 2025 года. Источники утверждали, что это был крайний срок отгрузки авиатехники по контракту с «Татнефтью».

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Это не первая судебная тяжба между компаниями. До этого нефтяники добились взыскания 5,6 млрд рублей с ПАО «Туполев». Речь идет о возврате аванса, выделенного на строительство самолетов. Аванс был перечислен в рамках соглашения №2, заключенного 13 июля 2022 года, прозвучало в ходе заседания арбитража.

Теперь нефтяники намерены отсудить основную сумму, выделенную на строительство авиатехники.

«Татнефть» просит по максимуму

На сегодняшнем заседании суда стало известно, что «Татнефть» в одностороннем порядке расторгла договор на поставку самолетов. «Исполнитель выполнял работы настолько медленно, что завершение этих работ не представлялось возможным к назначенному сроку. Соответственно, передача работ в виде готовых объектов по договору, то есть самолетов, в установленный срок, до 31 декабря 2025 года, не представлялась возможной», — рассказал на заседании суда представитель «Татнефти», объясняя причину разрыва отношений с «Туполевым».

Добиваться возврата основной суммы финансирования «Татнефть» настроена по более жесткой схеме. Нефтяники рассчитывают ее не как договорную неустойку, а с процентами за пользование чужими средствами. Разница — колоссальная.

— Мы считаем, что условие договора о договорной неустойке неприменимо в данном случае. Эта мера ответственности, предусмотренная договором, относилась к конкретным случаям. К примеру, по делу №6535428/2024, где предметом рассмотрения было дополнительное соглашение №2 от 13 июля 2022 года, а именно пункт 7, который предусматривал порядок и срок возврата аванса. В том деле суд применил договорную неустойку, несмотря на то, что нами заявлялась сумма о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, — изложил позицию представитель «Татнефти».

предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Теперь нефтяники взыскивают средства, «исходя из факта расторжения договора». «Основываясь на разъяснениях высших судебных инстанций, мы полагаем, что взысканию подлежат проценты за пользование чужими денежными средствами», — добавил представитель нефтяной компании.

— Мы считаем, что в данном случае должна применяться договорная неустойка. Договор четко устанавливает, что за нарушение поставщиком срока возврата денежных средств предусмотрена неустойка в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день просрочки, — согласилась представитель «Туполева».

В случае взыскания по схеме «Татнефти» произойдет отток денежных средств, предназначенных для выполнения гособоронзаказа, уточнила она. «Учитывая критическое финансовое состояние, которое имеет негативную тенденцию, мы просим применить положения ГК о заключении мирового соглашения», — подчеркнула представитель «Туполева». Усиление ответственности производителя авиатехники существенно повышает шансы на утверждение мирового соглашения, согласились стороны.

На этом суд закончил прения и перенес утверждение мирового соглашения на 6 марта этого года