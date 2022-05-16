Путин заявил, что лидеры ОДКБ примут совместное заявление о военном взаимодействии

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Президент России Владимир Путин сообщил, что ОДКБ сегодня подпишут заявление, которое подтвердит решимость стран-участниц взаимодействовать в сфере военного строительства:

— Сегодня мы подпишем совместное заявление, в котором будет подтверждена решимость наших государств и далее по-партнерски взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства, наращивать скоординированные действия на международной арене.

В московском Кремле началась встреча лидеров государств — членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященная 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ.

Участие во встрече примет премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Маргарита Головатенко