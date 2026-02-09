День в истории 9 февраля: прошел первый ЧМ по фигурному катанию, в Татарстан прибыл Бурак Озчивит
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные события 9 февраля 2026 года
Сегодня, 9 февраля, отмечают День гражданской авиации. Год назад в Альметьевск приехала звезда сериалов «Великолепный век», «Королек — птичка певчая» Бурак Озчивит, три года назад чемпионат мира по водным видам спорта, который планировалось провести в Казани в 2025 году, перенесли в Сингапур, 130 лет назад состоялся первый чемпионат мира по фигурному катанию. Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Василий Жуковский и Фанис Яруллин
- 1773 — девятый президент США с 4 марта по 4 апреля 1841 года Уильям Гаррисон (скончался 4 апреля 1841 года). Занимал должность самое непродолжительное время из всех президентов.
- 1783 — русский поэт-романтик, переводчик Василий Жуковский (скончался 24 апреля 1852 года). Автор слов государственного гимна Российской империи «Боже, царя храни!» и классического перевода «Одиссеи».
- 1844 — российский государственный деятель, юрист Анатолий Кони (скончался 17 сентября 1927 года).
- 1846 — немецкий автоконструктор, создатель первого автомобиля под торговой маркой Mercedes Август Вильгельм Майбах (скончался 29 декабря 1929 года).
- 1874 — русский и советский режиссер Всеволод Мейерхольд (скончался 2 февраля 1940 года).
- 1887 — герой Гражданской войны в России Василий Чапаев (погиб 5 сентября 1919 года). Родился в Чебоксарском уезде Казанской губернии (ныне — черта Чебоксар).
- 1938 — татарский поэт, писатель и драматург Фанис Яруллин (скончался 9 декабря 2012 года).
- 1965 — главный тренер казанского баскетбольного клуба УНИКС Велимир Перасович.
Кто скончался: Федор Достоевский и Сергей Ильюшин
- 1881 — русский писатель Федор Достоевский (родился 11 ноября 1821 года). По данным ЮНЕСКО, один из самых читаемых писателей в мире.
- 1972 — советский военачальник, маршал и дважды Герой Советского Союза Николай Крылов (родился 29 апреля 1903 года).
- 1977 — советский авиаконструктор, единственный лауреат семи Сталинских премий Сергей Ильюшин (родился 30 марта 1894 года). Разработчик самого массового боевого самолета в истории — штурмовика Ил-2.
- 1979 — венгерский физик, основоположник голографии, нобелевский лауреат Деннис Габор (родился 5 июня 1900 года).
- 1981 — американский музыкант, один из первых исполнителей рок-н-ролла Билл Хейли (родился 6 июля 1925 года). В честь сингла Rock Around the Clock установлен День рок-н-ролла, отмечаемый ежегодно 13 апреля.
- 1984 — советский политик, глава СССР с 1982 по 1984 год Юрий Андропов (родился 15 июня 1914 года).
- 1995 — генеральный директор Казанского авиационного завода им. Горбунова в 1973—1994 гг. Виталий Копылов (родился 12 июня 1926 года). Под его руководством на КАПО был освоен серийный выпуск дальнемагистрального самолета Ил-62 и стратегического бомбардировщика Ту-160. В честь Копылова в Казани названа улица.
- 2013 — татарский художник Ильдар Ханов (родился 3 ноября 1940 года). Создатель Храма всех религий.
Праздники: День гражданской авиации
- День гражданской авиации. Установлен указом президента России в 2013 году. Дата связана с тем, что 9 февраля 1923 года Совет труда и обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации».
- Международный день стоматолога. Приурочен ко дню памяти святой Аполлонии, которая устояла при жестоких пытках и отказалась отречься от христианства. Согласно историческим запискам, ей выбили все зубы и грозили сжечь на костре живьем, но она сама бросилась в огонь. Исходя из характера мучений, которым подверглась святая, ее атрибутами стали зубы или щипцы.
- Международный день борьбы с эпилепсией. Отмечается ежегодно во второй понедельник февраля с 2015 года.
События в истории: рождение волейбола, первая перепись в России, крах АСКО
- 1872 — основан Российский исторический музей. Ныне Государственный исторический музей — крупнейший национальный музей страны.
- 1895 — день рождения волейбола. Новая командная игра в мяч впервые прошла на спортивной площадке Ассоциации молодых христиан в США.
- 1896 — состоялся первый чемпионат мира по фигурному катанию. Официальный турнир Международного союза конькобежцев (ИСУ) прошел в Санкт-Петербурге на льду в Юсуповском саду.
- 1897 — в Российской империи стартовала первая всеобщая перепись населения.
- 1904 — император Николай II издал Манифест об объявлении войны Японии.
- 1938 — в Токио основан Всемирный центр айкидо Айкикай.
- 1944 — Шамилю Рахматуллину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 30 сентября 1943 года полк под его командованием переправился через Днепр в районе поселка Лоев Гомельской области Белорусской ССР и захватил плацдарм на западном берегу, после чего отразил большое количество немецких контратак.
- 1969 — состоялся первый полет самолета Boeing 747.
- 2018 — Банк России отозвал лицензию у татарстанской страховой компании АСКО.
- 2023 — чемпионат мира по водным видам спорта, который планировалось провести в Казани в 2025 году, был перенесен в Сингапур. Столица Татарстана принимала ЧМ в 2015 году.
- 2024 — вышло интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Утром русскоязычную версию опубликовали на сайте Кремля. К вечеру число просмотров на странице журналиста в соцсети Х набрало более 100 млн просмотров.
- 2025 — популярный турецкий актер Бурак Озчивит, известный по ролям в сериалах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Королек — птичка певчая», прибыл в Альметьевск. Он участвовал в киноконцерте «Музыка турецких сериалов» в рамках всероссийских гастролей.
