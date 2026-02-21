Казанские школьники спускаются с учителями в укрытия из-за угрозы БПЛА

Дети находятся под постоянным присмотром педагогов

Фото: Реальное время

В образовательных учреждениях Казани приняты повышенные меры безопасности после сообщения МЧС Татарстана об угрозе атаки БПЛА. По информации телеграм-канала «Казанское образование», все учащиеся вместе с педагогами перемещены в специально оборудованные защитные зоны.

Руководство образовательных организаций действует согласно установленным протоколам безопасности.

— Понимаем переживания родителей, но просим сохранять спокойствие — дети находятся под постоянным присмотром педагогов. Учреждения действуют строго по установленным алгоритмам, — заявили в официальном обращении.

Напомним, что в Татарстане угрозу атаки беспилотников объявили уже в четырех городах: Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге и Казани.

Наталья Жирнова