Производство автомобилей «Москвич» может начаться уже в этом году
Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак заявил, что производство автомобилей «Москвич» на бывшем заводе Renault в Москве может начаться уже в этом году. Об этом сообщает «РИА Новости».
— Правительство Москвы взяло в свои руки управление бывшим автозаводом «Рено Россия». Автозавод теперь будет называться Московский автомобильный завод «Москвич». Я думаю, что в ближайшее время правительство Москвы совместно с менеджментом завода представит нам свои планы по развитию такого производства, — сказал он.
Ранее стало известно, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Доля компании в АвтоВАЗе переходит в собственность России в лице НАМИ, завод «Рено Россия» — Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на заводе в собственности Москвы будут производить автомобили под брендом «Москвич». В перспективе на заводе планируется выпускать электромобили. Кроме того, сервисное обслуживание автомобилей Renault будет осуществлять АвтоВАЗ. Выпуск всей линейки отечественных автомобилей на заводах АвтоВАЗ продолжится.
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