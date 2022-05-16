В Татарстане утвердили даты празднования Сабантуя и Каравона

Фото: Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя и Каравона. Указы опубликованы на официальном портале правой информации РТ.

В селах и районных центрах республики татарский народный праздник Сабантуй пройдет 11—13 июня. В Набережных Челнах празднование назначено на 18 июня, а в Казани — на 19 июня.

Обеспечение организации проведения праздничных мероприятий в указанные сроки возложено на кабмин Татарстана и органы местного самоуправления, следует из указа президента республики.

Русский народный праздник Каравон пройдет в конце этого месяца, 28 мая. Его отметят в селе Никольское Лаишевского района Татарстана. Кабмину республики поручено оказать содействие в подготовке и проведении Каравона.

Фото: Максим Платонов

В прошлом году в Татарстане впервые прошел Всероссийский сельский Сабантуй. Его организовали в Муслюмовском районе республики.



В 2021-м в Казани Сабантуй проходил 26 июня. В праздничных мероприятиях участвовал президент Татарстана. «Праздник, с одной стороны, демонстрирует богатую культуру татарского народа, а с другой — способствует укреплению братских отношений между представителями разных национальностей и вероисповеданий», — заявлял он.



Каравон в прошлом году проходил в Лаишевском районе Татарстана 22 мая. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

Татьяна Демина