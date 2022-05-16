В Москве началась встреча членов ОДКБ, посвященная 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности

В московском Кремле началась встреча лидеров государств — членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), посвященная 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ.

Участие во встрече примет премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ожидается, что члены ОДКБ обсудят ситуацию в зоне ответственности организации, а также примут заявление, посвященное ее юбилею.



Фото: commons.wikimedia.org

Начало ОДКБ было положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте. Ее высшим органом является Совет коллективной безопасности (СКБ), который назначает Генерального секретаря организации. Общее население стран, входящих в ОДКБ, составляет 193 млн человек, а численность миротворческих сил на 2022 год — 3,6 тысячи человек.

Вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, чтобы принять участие в саммите государств-членов ОДКБ. Отмечается, что Токаев приехал по приглашению президента России и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ Владимира Путина, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Максим Кокунин