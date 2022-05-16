Магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания

Российский аналог приложения Google Play — NashStore — стал доступен для скачивания, его можно загрузить с официального сайта, сообщили в АНО «Цифровые платформы» ТАСС.



Сейчас в NashStore доступно более 1 тысячи приложений. В приложении еще не доступна система оплаты за цифровые товары, но она должна появиться в ближайшее время. Как рассказал директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков, особое внимание на платформе уделяется стартапам.

В приложении запущена регистрация в альтернативном магазине приложений для иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки. Система безопасности проверяет приложения на вредоносную активность. В случае выявления угроз оно не проходит модерацию и не попадает на витрину магазина, объяснил Зыков.

Фото: realnoevremya.ru

В День Победы, 9 мая, АНО «Цифровые платформы» открыла NashStore для регистрации разработчиков. Как ранее рассказывал Зыков, с организацией по созданию магазина приложений сотрудничают свыше 700 компаний. Он уточнил, что команда работает над различными способами оплаты за приложения. Они будут совместимы с картами платежной системы «Мир».

Маргарита Головатенко