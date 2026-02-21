Новости общества

Для Елабуги и Нижнекамска объявили угрозу атаки БПЛА

08:55, 21.02.2026

Об этом сообщили в МЧС

Для Елабуги и Нижнекамска объявили угрозу атаки БПЛА
Фото: скриншот приложения МЧС

Для Елабуги и Нижнекамска объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщили в МЧС.

В обращении к гражданам министерство просит спуститься в укрытие.

Напомним, что для аэропортов Нижнекамска и Казани ввели ограничения на выпуск и прием самолетов, а в республике действует с 22:49 мск режим «Беспилотная опасность».

Наталья Жирнова

