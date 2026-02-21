В парке «Черное озеро» отменили празднование Масленицы из-за угрозы атаки БПЛА

Как уточнили «Реальному времени», пока неизвестно, когда возобновится празднование в центре Казани

Фото: Динар Фатыхов

Из-за объявления беспилотной опасности на Черном озере отменили празднование Масленицы. Напомним, что праздничная программа в честь проводов зимы должна была пройти 21 февраля с 10 до 15 часов.

— В связи с объявлением беспилотной опасности праздничные мероприятия приостановлены. Просим вас покинуть площадку и сохранять спокойствие, — сообщили организаторы гостям мероприятия.

Как уточнили «Реальному времени», пока неизвестно, когда возобновят празднование Масленицы в центре Казани.

Организаторы допустили в разговоре с корреспондентом издания, что мероприятия могли отменить и на других площадках из-за беспилотной опасности.

— Скорее всего (отменили, — прим. ред.). Все, что под открытым небом, — сказали изданию.

Никита Егоров