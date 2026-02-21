В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

Он действовал почти 15 часов

В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в МЧС.

Он действовал с 22:48 мск предыдущего дня. За это время дважды закрывали аэропорты Казани и Нижнекамска и объявляли угрозы атаки БПЛА в четырех городах республики: Казани, Нижнекамске, Альметьевске и Елабуге. Впоследствии главы Елабужского и Альметьевского районов Татарстана сообщили, что на их центры была произведена массированная атака дронов.

Из-за угрозы атаки БПЛА из Казани задержали на вылет около 25 самолетов.

скриншот приложения МЧС

Наталья Жирнова