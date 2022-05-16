Съезд ЛДПР, на котором изберут ее председателя, пройдет в Москве 27 мая

Съезд партии ЛДПР, на котором изберут ее председателя, проведут 27 мая в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого.



— Только что состоялось заседание высшего совета ЛДПР, где было принято решение о проведении внеочередного съезда партии 27 мая в Москве. В повестке — вопрос об избрании председателя ЛДПР, — озвучил он решение высшего совета партии в понедельник.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Временно исполнять обязанности главы фракции ЛДПР назначили Леонида Слуцкого.

Маргарита Головатенко