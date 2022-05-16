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Съезд ЛДПР, на котором изберут ее председателя, пройдет в Москве 27 мая

13:56, 16.05.2022
Съезд ЛДПР, на котором изберут ее председателя, пройдет в Москве 27 мая
Фото: vk.com/leonid__slutsky

Съезд партии ЛДПР, на котором изберут ее председателя, проведут 27 мая в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на временно исполняющего обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого.

— Только что состоялось заседание высшего совета ЛДПР, где было принято решение о проведении внеочередного съезда партии 27 мая в Москве. В повестке — вопрос об избрании председателя ЛДПР, — озвучил он решение высшего совета партии в понедельник.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Временно исполнять обязанности главы фракции ЛДПР назначили Леонида Слуцкого.

Маргарита Головатенко
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