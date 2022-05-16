Татарстан вошел в тройку лучших регионов по социально-экономическому положению по итогам 2021 года
Татарстан вошел в тройку российских регионов-лидеров по социально-экономическому положению по итогам 2021 года — республика набрала 77,616 балла, сообщает «РИА Новости».
По итогам 2020 года регион набирал 69,263 балла — тогда он замкнул пятерку лидеров.
По итогам прошлого года Татарстан обогнали Москва (89,948 балла) и Санкт-Петербург (86,064). Пятерку замкнули Московская область (77,337) и Ханты-Мансийский автономный округ (76,468).
Согласно результатам рейтинга, социально-экономическая ситуация в целом улучшилась. По итогам 2021 года интегральный рейтинг вырос у 81 субъекта России, у многих наблюдается существенный рост показателей.
Татарстан занял 34-е место в рейтинге российских регионов по динамике зарплат. Среднегодовые темпы роста зарплат в республике за последние 5 лет составили 8%. С учетом покупательной способности в регионе медианная зарплата половины населения достигнет 100 тысяч рублей не менее чем через 13 лет.
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