Ужесточение ипотеки — не повод откладывать жизнь

Разбор произошедших изменений на рынке недвижимости, какие остались возможности для улучшения жилищных условий и три примера планировок для семей

Фото: предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

С февраля правила льготной ипотеки стали строже, и круг тех, кто может ею воспользоваться, сузился. Но спрос на жилье не исчез. Для многих семей квартирный вопрос остается острым именно сейчас, и откладывать его «на потом» — значит, откладывать свою жизнь.

Что изменилось

Семейная ипотека по-прежнему остается возможностью приобрести квартиру по сниженной ставке на уровне 6%. При этом совместно с банками крупные застройщики на основе льготной ипотеки могут предложить и более интересные условия, где ставка может быть еще ниже. Но внимание лучше обращать на надежных застройщиков, желательно из топ-3 по республике.

Так, например, компания «Ак Барс Дом» предлагает программу покупки квартиры в ипотеку со ставкой от 3,5% на весь срок. И это даже меньше самых обсуждаемых прогнозов о возможном запуске дифференцированной ставки, когда для семей с тремя и более детьми она предполагается около 4%, для семей с двумя детьми останется на уровне 6%.

предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Некоторые многодетные семьи предпочитают занять выжидательную позицию, хотя у крупных застройщиков уже сегодня есть более выгодные предложения. Их логика понятна. Но эксперты настроены более консервативно: гарантий запуска дифференцированной ставки нет. А вот рынок не стоит на месте — девелоперы могут скорректировать или отменить предлагаемые условия, и кроме того, даже при умеренном росте цен на новостройки снижение ставки может компенсироваться подорожанием самого объекта. В итоге пауза в принятии решения может работать не в пользу покупателя.

Какие еще возможности остаются

Когда льготная ипотека стала доступна не для всех, еще одним альтернативным инструментом выступает рассрочка от застройщика. Так, если рассматривать предлагаемые варианты программ на рынке, наиболее привлекательна рассрочка от «Ак Барс Дом». Ее ключевое преимущество — гибкость, когда условия подстраиваются под индивидуальные возможности покупателя.

предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Платежи по рассрочке могут быть как ежемесячными, так и фиксированными долями. Чем выше первоначальный взнос — а им может стать квартира старого фонда, которая уже не подходит семье по размеру, — тем выше шанс оформить рассрочку без удорожания. Так, например, в проекте «Мой Ритм», в домах с ближайшим вводом, квартиру можно приобрести по краткосрочным программам рассрочки, которая выгодна в момент продажи прежней недвижимости.

В домах с более поздними сроками сдачи рассрочку возможно растянуть до двух лет и более.

Такой формат дает покупателям возможность зафиксировать цену и получить финансовую гибкость на будущее. По прогнозам Центрального банка, за это время рыночная ипотека должна опуститься до однозначных значений и покупку можно будет перевести в кредит на более комфортных условиях.

Где поселиться большой семье: три примера квартир в ЖК «Мой Ритм»

Итак, рассрочку можно оформить прямо сейчас. Что купить семье с двумя детьми? А где найти удобную квартиру, если в семье трое, четверо детей? Среди жилых комплексов Казани есть те, которые особенно хорошо подходят для семейного проживания, решая не только вопросы инфраструктуры и логистики, но и такие, как площади квартир.

В последнее десятилетие усилилась эргономичность городских квартир. Среднестатистический лот в новостройке стал меньше, с более «компактной» планировкой. В результате рынок Казани как бы разделился на две части: семейное жилье комфорт-класса с небольшими квартирами и элитные новостройки с 300-метровыми апартаментами. Средний по площади сегмент нужно поискать. Но он есть, причем в одном из самых востребованных проектов Казани — «Мой Ритм».

предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Рассмотрим несколько вариантов больших планировок для комфортной жизни семьи — к примеру, двухкомнатные квартиры, а также трех— и четырехкомнатные квартиры в новых домах проекта.

Двухкомнатная квартира для семьи с ребенком площадью 65,43 кв. м



Это квартира, в которую хочется возвращаться. Здесь легко дышится и у каждого появляется свое пространство. Большая кухня-гостиная становится сердцем дома — светлая, с двумя окнами, она словно создана для теплых семейных ужинов и разговоров по душам.

Спальня родителей и детская расположены раздельно, поэтому каждый может жить в своем ритме. Два санузла — настоящее удобство в повседневной жизни. Один из них с окном и увеличенной площадью: представьте мягкий свет, большую ванну и вечера, которые принадлежат только вам.

А два просторных балкона легко превратить в маленькие островки уюта — для утреннего кофе, цветов или пледа с книгой. В прихожей предусмотрено вместительное хранение, чтобы в доме всегда царили порядок и ощущение гармонии. предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом" Трехкомнатная квартира для семьи с двумя или тремя детьми площадью 79,7 кв. м



Эта квартира позиционируется как трехкомнатная, но по факту комнат здесь четыре. Три уютные спальни почти одинаковой площади легко распределить между детьми или оставить одну под кабинет или творчество и мечты. А просторная кухня-столовая площадью 23 кв. м становится местом притяжения — здесь удобно готовить, встречать гостей, собираться всей семьей и обсуждать планы на будущее.

Два санузла избавляют от утренней суеты. В одной из спален есть лоджия — светлая, с возможностью создать личный уголок для отдыха. Отдельная хозяйственная комната помогает скрыть бытовые детали и сохранить ощущение порядка и легкости в доме. Это квартира, которая растет вместе с семьей и поддерживает ее ритм жизни. предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом" Для большой семьи квартира с террасой площадью 95,73 кв. м



Эта квартира словно создана для большой семьи и ее красивой, насыщенной жизни. Три отдельные комнаты дают каждому личное пространство, а в просторной кухне-гостиной легко представить большой стол, мягкий диван, смех детей и теплые семейные вечера. При желании часть гостиной можно трансформировать в кабинетную зону или даже еще одну спальню. Впрочем, благодаря удачным площадям детских комнат в этом не возникнет необходимости — даже двоим братьям и сестрам будет комфортно вместе.

Из каждой комнаты есть выход на собственный балкон: утренний кофе на свежем воздухе и несколько минут тишины только для себя. В квартире два санузла, а значит очереди на утреннюю чистку зубов не будет. В коридоре предусмотрено отдельное пространство под гардеробную — чтобы в доме всегда царили порядок и ощущение продуманного комфорта. предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Итак, пока одни семьи ждут у моря погоды и откладывают оформление ипотеки, другие уже сегодня решают свою судьбу, выбирая современный жилой комплекс, который признан лучшим в России. Подходящую для себя планировку здесь найдет каждый.

Получить более подробную информацию о проекте, изучить документы можно на официальном сайте застройщика либо по телефону: 8 (843) 244-80-64.

Реклама. ООО «Ак Барс Дом».

ОГРН 1101690072032, РТ, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1.

Адрес: Казань, пр. Победы, 151а



Интернет-газета «Реальное время»