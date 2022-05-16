Умер спортивный директор казанского «Ак Барс-Динамо» Владимир Янко

Умер спортивный директор казанской команды по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо», заслуженный тренер СССР Владимир Янко. Ему было 73 года.

Владимир Янко — самый титулованный специалист отечественного и мирового хоккея с мячом. Он пятикратный чемпион СССР (1972, 1973, 1975, 1976 и 1978), трехкратный второй призер чемпионатов (1968, 1974 и 1977) и трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов (1975, 1976 и 1978). Семь раз Янко попадал в список 22 лучших хоккеистов СССР (1972, 1973, 1975—1979). В составе сборной СССР четыре раза побеждал на чемпионатах мира (1973, 1975, 1977 и 1979).

Карьеру игрока Янко начал в Кунцево в детской команде ткацкой фабрики №14. Затем он перешел в юношескую сборную московского «Динамо».

Тренерскую карьеру он начал с «Текстильщиком» (1979—1981 гг.). Потом он возглавил сыктывкарский «Строитель», где работал до 1987 года, успев вывести команду в Высшую лигу.

Занимал пост главного тренера «Енисея» (1987—1989), «Вейтеря» (Финляндия, 1991—1995), «Водника» (1995—2001 и 2003—2005), «Зоркого» (2001 — 2003), московского «Динамо» (2005—2007) и «Кузбасса» (2008—2010).

В 1987-м Владимир Янко впервые возглавил национальную сборную страны. Он стал единственным специалистом в истории мирового хоккея с мячом, подопечные которого шесть раз становились победителями чемпионатов мира (1989, 1991, 1999, 2001, 2006 и 2008 гг.).

Спортивным директором казанского «Ак Барс-Динамо» он стал совсем недавно — в ноябре 2021 года. В 2010—2012 годах и с 2013-го по 2014-й он тренировал эту команду.

— В декабре прошлого года Владимир Владимирович в одном из интервью сказал: «Это, пожалуй, моя последняя команда, где я поработаю. И мне очень хочется возродить ее славу и поднять на высокий уровень», — говорится в сообщении коллектива ХК «Ак Барс-Динамо».

В команде заявили, что Янко в последние полгода сделал «все возможное и невозможное», чтобы «Ак Барс-Динамо» продолжал «лучшие победные традиции спортивного общества «Динамо» и русского хоккея».

— Всегда энергичный и, казалось бы, полный физических и моральных сил, всегда стремящийся к новым достижениям и свершениям, всегда готовый прийти на помощь каждому, — таким Владимир Владимирович Янко останется в нашей памяти навсегда. Величайшей Хоккеист и Тренер своей эпохи, Профессионал высочайшего класса, любящий Муж, Отец и Дед, Человек с большой буквы и с большим сердцем, — поделились воспоминаниями о Янко в «Ак Барс-Динамо».

Фото: akbars-dynamo.ru

Помимо казанской команды, Янко был спортивным директором «Родины» (2012—2013 гг.), московского «Динамо» (с 2014-го по 2016-й и с 2018-го по 2021-й) и «Байкал-Энергии» (2016—2018 гг.), сообщает Федерация хоккея с мячом России.

В последние годы, помимо спортивного директора казанского «Ак Барс-Динамо», Янко был председателем тренерского совета и членом исполкома Федерации хоккея с мячом России.

Татьяна Демина