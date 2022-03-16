Итоги дня: удар по КАМАЗу, новые наказы Путина, изменение времени продажи алкоголя в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 16 марта:
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что операция ВС России на Украине развивается успешно, строго в соответствии с планами. До начала операции Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса, но украинская сторона отказалась. Также он обратился к жителям западных государств и назвал ложью утверждения о враждебных действиях РФ. Санкции ЕС и США нанесли серьезный удар по всей глобальной экономике, возникнут проблемы с продовольствием в мире. Президент отметил, что ЦБ РФ не придется «печатать деньги». По его словам, российская экономика генерирует достаточный объем доходов. Поэтому ЦБ РФ не будет прибегать к эмиссии.
- Кроме того, Путин анонсировал увеличение в стране МРОТ, прожиточного минимума, зарплат работников бюджетной сферы, соцвыплат и пенсий. По его словам, российские власти примут такое решение уже в ближайшее время. Также глава страны добавил, что в новых реалиях потребуются структурные изменения экономики. Они будут непростыми, приведут к росту инфляции и безработицы. Он также подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ». Согласно документу, подразумевается принятие дополнительных мер адресной поддержки различных категорий жителей страны, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
- КАМАЗу грозит снижение объемов производства на 40%, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, около 15 тысяч сотрудников предприятия будут вынуждены перейти в режим простоя. Президент РТ попросил оказать федеральную поддержку в части решения данного вопроса.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что переговоры с украинской делегацией идут непросто, однако есть надежды на достижение компромисса. Он просил дать переговорщикам РФ и Украины возможность работать в спокойной обстановке, без нагнетания истерии. Кроме того, он отметил, что Россия будет договариваться с украинской стороной только о тех встречах, которые будут вести к конкретным результатам в решении проблем. Также помощник президента Владимир Мединский рассказал, что цели России на переговорах не менялись: Москве нужна мирная, свободная, нейтральная и независимая Украина.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать, чью кандидатуру на пост главы Банка России Путин внесет на следующей неделе. Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Председатель Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов. Также, комментируя заявление США о готовности прямых контактов с Россией для улучшения ситуации на Украине, Песков заявил, что все зависит только от российско-украинских переговоров.
- Следственный комитет России сообщил о возбуждении первых уголовных дел за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Дело в том числе завели в отношении Ники Белоцерковской — блогера Belonika, основателя издания «Собака.ru» и предпринимателя.
- Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что в настоящее время решается судьба России и ее будущее место в мире. По его словам, главным фактором развития России и стержнем ее истории остается суверенитет. Он назвал его гарантией благополучия и достоинства российских граждан. И добавил, что страна в подобных вопросах никогда не отступала и не отступит, иначе перестанет быть Россией.
- В Казани снова оказались «заминированы» образовательные учреждения. О получении писем с угрозами сообщили в мэрии города. Руководители школ отрабатывают ситуацию по инструкции: оповещают правоохранительные органы, проводят эвакуацию. Почты остальных учреждений проверяют на наличие угроз.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием к народу страны. Как и обещал после январских беспорядков, он представил программу политических реформ республики. Среди них: переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, запрет на высокие должности родственникам президента, Конституционный суд и др.
- Украинская сторона без боя сдала Каховскую ГЭС, сообщили в Минобороны России. Подразделения Росгвардии взяли объект под охрану. Сейчас работники станции постепенно возвращаются на свои места. Украинская сторона сдала ее без боя, «местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам».
- Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что у властей на сегодняшний день нет информации о массовых сокращениях рабочих мест в России. По его словам, также отсутствуют жалобы на нарушение трудовых прав со стороны работников. Он добавил, что многие из компаний с иностранным участием сообщают о готовности вернуться на российский рынок после того, как спадет давление.
- Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказал, что в первой половине марта средняя температура составила -8,2 градуса при норме в -5 градусов. До четверга сохранится малооблачная погода, поэтому днем воздух будет прогреваться до -2... -6 градусов, а ночью температуры опустятся до -10... -14 градусов. В субботу днем погода будет облачной, без осадков, 0 градусов, ночью — до -8 градусов. В воскресенье днем столбики термометров поднимутся до значения +3 градуса, ночью прогнозируется -3 градуса.
- Депутаты внесли в Госдуму законопроект об амнистии по экономическим преступлениям небольшой и средней тяжести для предпринимателей, впервые осужденных к лишению свободы за них. Отмечается, что инициатива направлена на возвращение предпринимателей к экономической деятельности в период большой санкционной нагрузки на российскую экономику России.
- Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия подготовила запасной вариант, по которому оплату по международным обязательствам РФ можно будет провести в рублях. Проработка меры связана с попаданием под санкции долларовых счетов Минфина и Банка России. По новому варианту, рубли будут зачисляться на депозитарий, после чего будет предложено рассчитаться по обязательствам в рублях. Также он заявил, что страна имеет необходимые средства для выполнения обязательств по госдолгу. Возможность же выплат в иностранной валюте зависит не от РФ.
- Заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев заявил, что опыт проведения крупнейших молодежных мероприятий дал Казани возможность стать молодежной столицей Организации исламского сотрудничества 2022 года. Также генеральный директор Молодежного форума ОИС Расул Омаров выразил благодарность президенту РТ Рустаму Минниханову за его значительный вклад и поддержку, оказываемую развитию молодежной политики в республике.
- В России в скором времени появится аналог заблокированной на территории РФ социальной сети Instagram — «Россграм». Аналог зарубежной сети будет обладать привычным интерфейсом и функционалом. Приложение будет доступно на операционных системах Android и iOS. Сперва доступ откроют для топ-блогеров и партнеров — спонсоров и инвесторов, а в апреле приложение станет доступно для всех пользователей.
- Сегодня в телеграм-каналах появилась информация о том, что помощница президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова вместе с мужем покинула Россию. По месту ее службы сообщили, что она ушла в отпуск. Как уточнила пресс-секретарь помощницы президента Татарстана, Фишман-Бекмамбетова находится в Израиле. Там она проходит лечение.
- Две трети депутатов Госсовета РТ проголосовали за законопроект, отменяющий дополнительные временные ограничения на продажу алкоголя на территории республики. После принятия закона торговля спиртным будет разрешена с 8.00 до 23.00, как установлено федеральным законодательством. В пользу отказа от запрета на продажу спиртного с 22.00 до 10.00 послужили экономические доводы.
- Также депутаты направили премьер-министру России Михаилу Мишустину обращение о необходимости увеличения материальных и социальных гарантий сотрудникам органов внутренних дел. Подробности — в материале «Реального времени».
- Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить военную операцию на Украине. Решение принято сегодня.
- Сайты арбитражных судов России были взломаны и на данный момент интернет-пользователи не могут получить к ним доступ. В числе недоступных — сайт Арбитражного суда Татарстана. Некорректно работают сайты Приморского, Новосибирского, Амурского и Курского арбитражных судов, недоступен сайт Арбитражного суда Москвы и других.
- Компания Wildberries запустила расследование инцидента, произошедшего 14 марта и повлекшего появление ошибок в работе мобильных приложений и сайта. Согласно данным Downdetector, по состоянию на утро среды, 16 марта, количество ошибок в работе приложений и сайта, по сравнению с 14 марта, снизилось в 16 раз. Согласно информации пресс-службы, в настоящее время технические специалисты продолжают исправлять ошибки, оставшиеся неполадки исправят в ближайшее время.
- Комитет министров Совета Европы решил, что Россия перестает быть членом организации с сегодняшнего дня. На внеочередном заседании сегодня утром Комитет министров в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня, говорится в коммюнике.
- Исполняющий обязанности главы администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев официально стал мэром Уфы. За его кандидатуру проголосовал 31 депутат. Для участия в конкурсе на должность градоначальника документы представили восемь кандидатов. Среди них, помимо Ратмира Мавлиева, директор «Аутсорсингового агентства 102тендер.ру» Азамат Галин, директор предприятия «Уфагорсвет» Ильдар Чанышев и вице-президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции, депутат горсовета Артур Шайнуров.
- Официальный хадж-оператор в Татарстане «ДУМ РТ Хадж» организует в месяц Рамазан умру 150 человек. Паломники отправятся в святые места Мекки и Медины в составе трех групп. Группы сопроводят опытные руководители из числа хазратов РТ. Они будут координировать вопросы безопасности и сохранения здоровья паломников, соблюдения правил внутреннего распорядка в Саудовской Аравии в период пандемии и консультировать по религиозным обрядам.
- На скоростной автомагистрали М-12 Москва — Казань плату будут взимать по системе free flow, то есть без касс и шлагбаумов. Сейчас на 800 км трассы проводятся работы. Через несколько месяцев движение запустят по нулевому этапу в Московской области. Как отметили в госкомпании, между Казанью и Москвой на трассе будет четыре полосы движения, в Московской области — шесть. Теперь от Москвы до Казани можно будет доехать за 6,5 часа, а не за 11—12 часов, как сейчас.
- Сегодня в Верховном суде Татарстана начались предварительные слушания по уголовному делу о серии убийств в составе банды казанской группировки «Перваки». На скамье подсудимых — предполагаемый лидер Фирдинат Юсупов и его подельники, оправданные вердиктом присяжных в 2013 году, а также экстрадированный из Болгарии Владислав Мухин. Им инкриминируют участие в банде и расправах над членами своей и конкурирующих группировок, а также расстрел в августе 1999-го гендиректора «Агентства радиокоммуникаций — RCA» и учредителя «Русского радио» в Казани бизнесмена Тимура Атнагулова. Подробности — в материале «Реального времени».
- В иностранных компаниях, уходящих из России в связи с ситуацией на Украине, работает около 200 тысяч человек. Крупнейшим работодателем из них является сеть фастфуда McDonald’s. Здесь работают 62 тысячи человек. Много это или мало — в подсчетах издания.
Максим КокунинОбщество Татарстан
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