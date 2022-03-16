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«Не знаю, когда выйду»: Наталия Фишман-Бекмамбетова отбыла в «плановый отпуск»

12:50, 16.03.2022 20
«Не знаю, когда выйду»: Наталия Фишман-Бекмамбетова отбыла в «плановый отпуск»
Фото: Максим Платонов

«Не знаю пока, когда выйду»

Сегодня в телеграм-каналах появилась информация о том, что помощница президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова вместе с мужем покинула Россию. По месту ее службы сообщили, что она ушла в отпуск. Об этом «Реальному времени» сказала ее пресс-секретарь Диляра Галеева.

— С 20 февраля Наталия Львовна находится в плановом отпуске по состоянию здоровья, который был заранее согласован еще в начале января, — сообщила она.

О нахождении в отпуске Фишман-Бекмамбетова рассказала лично одному из корреспондентов «Реального времени». При этом сроки возращения к работе она назвать не смогла.

— В отпуск уехала 20-го и не знаю пока, когда выйду, — заявила Фишман-Бекмамбетова.

Как уточнила пресс-секретарь помощницы президента Татарстана, Фишман-Бекмамбетова находится в Израиле. Там она проходит лечение.

Фото: Максим Платонов

Фишман-Бекмамбетова уже месяц не появляется в татарстанском медиаполе

Фишман-Бекмамбетова 16 февраля приняла участие в обсуждении нового здания театра им. Камала, после чего пропала из татарстанского медиаполя.

После начала специальной военной операции России на Украине в своих соцсетях помощница президента РТ сделала публикацию об обстреле роддома в Мариуполе — в случившемся обвиняли Россию, но власти страны опровергли эту информацию.

Наталии Фишман-Бекмамбетовой нет в списках помощников президента Татарстана. Как уточнила ее пресс-секретарь, там она не значилась никогда.

скриншот сайта president.tatarstan.ru

Наталия Фишман-Бекмамбетова — помощник президента РТ на внештатной основе с 2015 года. Она курирует общественные пространства, парки и скверы. В 2020 году награждена медалью РТ «За доблестный труд» и знаком отличия «За безупречную службу Казани».

Команде Наталии Львовны удалось за несколько лет работы в Татарстане выстроить новые, достаточно эффективные подходы к благоустройству общественных пространств. Итоги ее работы действительно впечатляют. Если она покинет республику окончательно, это станет серьезной потерей для Татарстана.

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 20

комментарии

  • Анонимно 16 мар
    кассу,кассу шукайте.
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  • Анонимно 16 мар
    Ой, ой, ой что же будет с Татарстаном.... скатертью дорога
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  • Анонимно 16 мар
    Еврейский дозор поехали снимать
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  • Анонимно 16 мар
    Пусть отдыхает, заслужила.
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  • Анонимно 16 мар
    На самом деле у многих чиновников планируется отпуск заранее, чуть ли не за пол года-год вперед. Что ж они теперь сделают
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    Анонимно 16 мар
    хорош врать! просто бегут от вас.!
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    Анонимно 16 мар
    с уважением пресс-служба натальи львовны? ))
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  • Анонимно 16 мар
    азинский лес её никогда не забудет
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  • Анонимно 16 мар
    Интересное словосочетание: "как сообщила пресс-секретарь пресс-секретаря (на общественных началах) ".
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  • Анонимно 16 мар
    Она разве не в декретном?
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  • Анонимно 16 мар
    Пусть отдохнет, чего к девушке привязались
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  • Анонимно 16 мар
    как бы все вернуть в первоначальное состояние.
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    Анонимно 16 мар
    Первоначальное- это СССР начала 80-х прошлого века!
    Счас бы...кто-то уже в памперсах давно ходил с недержанием!
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  • Анонимно 16 мар
    всегда так,деньги сделают в России и на запад,а когда наоборот будет?
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    Анонимно 16 мар
    никогда
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  • Анонимно 16 мар
    Скатертью дорога )))
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    Анонимно 16 мар
    давай давай...завидуй молча
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  • Анонимно 16 мар
    просто ей не повезло, отпуск выпал на неблагоприятные дни
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  • Анонимно 16 мар
    Оставьте женщину в покое . Она имеет право отдохнуть , полечиться. Дальнейших успехов в работе !
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  • Анонимно 16 мар
    Здоровья Фишман. Ей надо родить,молодая ведь ещё,всё надо делать вовремя.
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