Мэрия Казани сообщила о получении писем о «минировании» школ

В Казани снова оказались «заминированы» образовательные учреждения. О получении писем с угрозами сообщила мэрия города в telegram-канале.

Сейчас руководители школ отрабатывают ситуацию по инструкции: оповещают правоохранительные органы, проводят эвакуацию. Почты остальных учреждений проверяют на наличие угроз.

«Мы знаем, что вы злитесь на тех, кто решает так «подшутить». Мы злимся тоже — учебный процесс не должен страдать. Но важно сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям, панике и дожидаться завершения проверок», — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

По данным издания «Ветер», эвакуация проводится в Казанском техникуме информационных технологий и связи.

На прошлой неделе неизвестные сообщили о «минировании» четырех казанских домов культуры — ДК им. Саид-Галеева, «Чулпан», «Московский», «Сайдаш». В конце февраля такие же сообщения поступили в школы №42, 40, 21, 68 и 136.

Татьяна Леухина