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Госсовет Татарстана одобрил продажу спиртного с 8.00 до 23.00 ради поддержки местного бюджета

13:45, 16.03.2022 10
Госсовет Татарстана одобрил продажу спиртного с 8.00 до 23.00 ради поддержки местного бюджета
Фото: Максим Платонов (архив)

Две трети депутатов Госсовета РТ проголосовали за законопроект, отменяющий дополнительные временные ограничения на продажу алкоголя на территории республики. После принятия закона торговля спиртным будет разрешена с 8.00 до 23.00, как установлено федеральным законодательством. В пользу отказа от запрета на продажу спиртного с 22.00 до 10.00 послужили экономические доводы.

— В условиях принятого в 2017 году бюджетного механизма распределения доходов от алкогольной продукции поступление акцизов в бюджет субъекта Российской Федерации напрямую зависит от объема розничных продаж, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Объем выпадающих доходов только за 1 час дополнительных ограничений составляет 9%. К примеру, только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета Республики Татарстан от акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на 3 часа времени розничной продажи алкогольной продукции может оцениваться в размере ориентировочно 560 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

Законопроект поддержал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, он заметил:

— Тут аргументы такие звучали, что мы исламская республика… А тот, кто хочет выпить, он всегда найдет возможность. Нам надо усиливать работу с населением! Я думаю, потеря 560 миллионов рублей только по прошлому году в бюджет республики — веский довод… А что, самогоноварение не выросло из-за этого [ограничения]?

Инна Серова
Общество Татарстан

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комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 16 мар
    во понимаю!! весомая поддержка!! с 8 утра пить будем и до 23 часов кстати почему себя ограничивать?? снять все ограничения смелее! ломайте каноны!

    зальем социальный пожар водкой и пивом!
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    Анонимно 16 мар
    Кажется это никому не нравится
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  • Анонимно 16 мар
    Алкогольное лобби.
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  • Анонимно 16 мар
    ах как хорошо
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  • Анонимно 16 мар
    Неужели не стыдно, это же позор
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    Анонимно 16 мар
    Ничего хорошего
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    Анонимно 16 мар
    Хорош ныть!
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  • Анонимно 16 мар
    О здоровье людей не думают. Повысится травматизм, аварии, преступления, болезни, не выходы на работу (с утра пить) или брак на работе, проблемы в семьях.
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  • Анонимно 16 мар
    денег нет помочь населению, решили просто споить народ, чтоб не возбухали
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  • Анонимно 16 мар
    сейчас резко все магазины начнут работать до 23, по той же причине как когда то сделали до 22
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