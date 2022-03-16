Госсовет Татарстана одобрил продажу спиртного с 8.00 до 23.00 ради поддержки местного бюджета

Фото: Максим Платонов (архив)

Две трети депутатов Госсовета РТ проголосовали за законопроект, отменяющий дополнительные временные ограничения на продажу алкоголя на территории республики. После принятия закона торговля спиртным будет разрешена с 8.00 до 23.00, как установлено федеральным законодательством. В пользу отказа от запрета на продажу спиртного с 22.00 до 10.00 послужили экономические доводы.

— В условиях принятого в 2017 году бюджетного механизма распределения доходов от алкогольной продукции поступление акцизов в бюджет субъекта Российской Федерации напрямую зависит от объема розничных продаж, — говорится в пояснительной записке к законопроекту. — Объем выпадающих доходов только за 1 час дополнительных ограничений составляет 9%. К примеру, только в 2019 году объем выпадающих доходов бюджета Республики Татарстан от акцизов по крепкому алкоголю при ограничении на 3 часа времени розничной продажи алкогольной продукции может оцениваться в размере ориентировочно 560 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

Законопроект поддержал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, он заметил:

— Тут аргументы такие звучали, что мы исламская республика… А тот, кто хочет выпить, он всегда найдет возможность. Нам надо усиливать работу с населением! Я думаю, потеря 560 миллионов рублей только по прошлому году в бюджет республики — веский довод… А что, самогоноварение не выросло из-за этого [ограничения]?

Инна Серова