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Путин заявил, что Центробанку не придется «печатать деньги»

17:44, 16.03.2022
Путин заявил, что Центробанку не придется «печатать деньги»
Фото: flickr.com

Центральному банку России не придется «печатать деньги». Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.

По его словам, российская экономика генерирует достаточный объем доходов. Поэтому ЦБ РФ не будет прибегать к эмиссии, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

— У нас есть доходы — рыночные, здоровые доходы, — пояснил президент страны.

Также сегодня Путин подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ». Документ предусматривает принятие дополнительных мер адресной поддержки различных категорий жителей страны, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и др.

Диана Жиленкова
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