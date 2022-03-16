Путин заявил, что Центробанку не придется «печатать деньги»
Центральному банку России не придется «печатать деньги». Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
По его словам, российская экономика генерирует достаточный объем доходов. Поэтому ЦБ РФ не будет прибегать к эмиссии, передает «РИА Новости».
— У нас есть доходы — рыночные, здоровые доходы, — пояснил президент страны.
Также сегодня Путин подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в РФ». Документ предусматривает принятие дополнительных мер адресной поддержки различных категорий жителей страны, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и др.
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