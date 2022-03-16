Через 9 лет после оправдания в Верховный суд Татарстана вернулось дело «Перваков»

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова (крайний справа - брат погибшего Атнагулова)

Сегодня в Верховном суде Татарстана начались предварительные слушания по уголовному делу о серии убийств в составе банды казанской группировки «Перваки». На скамье подсудимых — предполагаемый лидер «Бригады Феди» Фердинат Юсупов и его подельники, оправданные вердиктом присяжных в 2013 году, а также экстрадированный из Болгарии Владислав Мухин, передает журналист «Реального времени».



Им инкриминируют участие в банде и расправах над членами своей и конкурирующих группировок, а также расстрел в августе 1999-го гендиректора «Агентства радиокоммуникаций — RCA» и учредителя «Русского Радио» в Казани бизнесмена Тимура Атнагулова.

По данным «Реального времени», часть фигурантов на предварительном следствии частично признавали вину, однако потом отказались от этих показаний.

На предварительных слушаниях в закрытом режиме суду предстоит рассмотреть ходатайства подсудимых и защиты. По данным «Реального времени», они просят вернуть дело в прокуратуру, а в случае отказа в этом — доверить оценку доказательств коллегии присяжных.

На заседание пришел потерпевший Руслан Атнагулов — брат погибшего 22 года назад Тимура Атнагулова.

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