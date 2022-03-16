Операция «Реанимация»: живые и мертвые «Перваки» снова уповают на присяжных Верховного суда Татарстана

Дело об убийстве владельца «Русского радио» в Казани вернулось в суд через 9 лет, в числе обвиняемых — покойники

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовал новый процесс по уголовному делу в 95 томах о серии убийств в составе банды казанской ОПГ «Перваки». По версии СК, среди ее жертв — члены группировок и учредитель «Русского радио» в Казани Тимур Атнагулов. В первый раз это дело суд принял 10 лет назад, но присяжные оправдали трех обвиняемых. На сей раз на скамейке подсудимых — шесть фигурантов, включая двух покойных, чьи близкие надеются на их посмертное оправдание. Как 200 граммов кокаина стали поводом для криминальной войны в Казани, кто из пожизненно осужденных получил статус свидетеля и почему брат Атнагулова ждет «бутафории и мистификаций — в материале «Реального времени».

1. Гособвинитель «Перваков» стал судьей, адвокат — обвиняемым



Сегодняшнее заседание по резонансному делу прошло в закрытом режиме — на предварительном слушании планировали рассмотреть ходатайства осужденных и их адвокатов о разбирательстве с участием присяжных и возврате материалов в прокуратуру. Однако до этого не дошло — ввиду неявки законных представителей двух подсудимых. Речь идет о тех, кто отправлен на скамью подсудимых посмертно — Валентине Лукоянове и Александре Ерусалимском.

Рулить третьим по счету процессом Верховного суда республики по делу «Перваков» поручено судье Александру Шемуранову. В 2018-м он председательствовал на процессе с присяжными по делу об убийстве казанского нумизмата, в 2020-м вынес обвинительный приговор организатору подпольной нарколаборатории — бывшему начальнику оперативной службы УФСКН по Татарстану Юрию Казакулову, а в прошлом году посадил на 18 лет челнинского «душителя» дальнобойщиков и принял к производству дело бригады лжеполицейских.

Фото: Ринат Назметдинов

Представлять доказательства обвинения поручено сотрудникам прокуратуры Татарстана Наилю Уразбаеву и Динару Чуркину. У первого за плечами — суд над основателем стройфирмы «Свей» Рашидом Аитовым, у второго — сложный процесс над главой ТФБ Робертом Мусиным. Заметим, приговор этому банкиру выносил бывший гособвинитель по делу «Перваков» Наиль Камалетдинов, сменивший прокурорский мундир на мантию судьи.

А вот защищавшему на следствии интересы одного из обвиняемых адвокату Тамази Кварацхелии теперь самому нужна защита. С 2019-го он в международном розыске по заочному обвинению в афере на 175 тысяч долларов.

2. Оправдательный вердикт и возврат дела прокурору

Фабула дела о бандитизме затрагивает период 1997—2001 годов. Расследовалось оно куда дольше.

В феврале 2012-го материалы по «Первакам» поступили в Верховный суд Татарстана с ходатайством о рассмотрении судом присяжных.

В марте 2013-го народные судьи оправдали по всем статьям обвинявшегося в создании банды и серии убийств Фирдината Юсупова и Валентина Лукоянова, а также их подельника Сергея Сардаева. После оглашения вердикта все трое были освобождены судом из-под стражи.

В апреле того же года судья Ильфир Салихов вынес оправдательный приговор на основе вердикта присяжных.

В октябре 2013-го Верховный суд РФ отменил этот приговор и направил дело на новый круг, однако в декабре судья ВС Татарстана Мансур Султанов вернул материалы дела «Перваков» в прокуратуру ввиду процессуальных нарушений, обнаружив в фабуле обвинения описание преступных действий конкретного лица, которое отсутствовало на скамейке подсудимых. На момент возврата по делу обвинялись трое ранее оправданных и Леонид Андреев, поскольку в ходе первого процесса его дело было выделено в отдельное производство в связи с болезнью.

3. Постановления о непричастности и возвращенный залог в миллион

Дополнительное следствие растянулось на семь лет. Причем в 2017—2018 годах сотрудники СК четыре раза прекращали преследование Юсупова, Лукоянова, Сардаева и Андреева, указывая на их непричастность к преступлению. Все эти постановления были отменены.

В 2020 году трое оправданных и Андреев вновь получили статус обвиняемых. А с ними — Владислав Мухин, который 18 лет числился в розыске по заочному обвинению. В марте 2021-го его выдала Болгария.

Лишь Мухин в настоящее время находится под стражей. Юсупову и Сардаеву в 2015-м избирали меру процессуального понуждения — обязательство о явке, Андрееву в 2011-м назначали залог в миллион рублей, однако позже дали возможность забрать эти деньги.

4. Обвинение Ерусалимскому, застреленному 19 лет назад

В прошлый раз обвинение «Первакам» утверждал заместитель Генпрокурора РФ, в этот — зампрокурора Татарстана. Причем в суд оно поступило в новой редакции и с новыми фигурантами. Правда, из шести подсудимых живы лишь четверо.

Так, еще в июне 2002-го в Казани в результате криминального конфликта был убит Александр Ерусалимский. В 2021-м ему предъявили посмертное обвинение, и сегодня его отдали под суд по обвинению в незаконном обороте оружия и боеприпасов, участии в банде и непосредственном отстреле неугодных группировке. В СК считают — именно Ерусалимский возглавлял подразделение боевиков и отвечал за приобретение, перевозку и хранение оружия в составе банды.

Леонид Андреев, Сергей Сардаев и Фердинат Юсупов. Фото: Ринат Назметдинов

По данным источников «Реального времени», показания о продаже оружия именно этому представителю «Перваков» давали осужденные к пожизненному заключению Ринат Фархутдинов, он же Ринтик из «Хади Такташа», и Александр Сычев — штатный киллер той же группировки. Причем Ринтик в 2010-м указал полицейским и следователям местонахождение одного из схронов Ерусалимского. Преследование последнего ранее было прекращено за смертью, потом возобновлено, и, по данным источников «Реального времени» родственники выступили против. Якобы они не исключают, что на покойного могли «повесить» чужие преступления. К слову, убийцы самого Ерусалимского были осуждены еще в 2005-м.

Сейчас Ерусалимскому предъявляют четыре убийства по указанию верхушки бригады. В частности, по версии обвинения, именно он 31 декабря 1999-го лично застрелил в автомобиле «отступника» бригады Гусева, который решил переметнуться в конкурирующую ОПГ Бибика. А в июле того же года, в интересах банды приобрел у Сычева за 2 тысячи рублей пистолет Макарова с глушителем, из которого 7 августа 1999-го расстрелял Тимура Атнагулова — учредителя «Русского радио» в Казани, гендиректора «Агентства радиокоммуникаций — RCA» и «Пейджинговой компании — RCA». Пистолет нашли брошенным там же, в подъезде дома на Вишневского.

5. За что могли убить Атнагулова

О причинах убийства бизнесмена Атнагулова обвиняемые Сардаев и Андреев на следствии рассказывали так — якобы помогали становлению его бизнеса, защищали от криминальных накатов со стороны других группировок и получали прибыль — деньгами или машинами — от его бартерных сделок, в том числе с «АвтоВАЗом» и предприятиями нефтехимии, но потом бизнесмен пожелал дистанцироваться от «крыши».

Лидеры бригады посчитали — это ослабит их позиции, поэтому и отдали команду. По версии силовиков, задание Ерусалимский получал непосредственно от Андреева, последний на следствии признавался лишь в том, что передавал 2 тысячи рублей на покупку оружия для этого убийства.

Леонид Андреев и Сергей Сардаев. Фото: Ринат Назметдинов

Также из показаний обвиняемых и свидетелей следовало: в сделки «опекаемого» предпринимателя бандиты вкладывали и свои средства — $100—200 тысяч. До времени отдача их устраивала.

— Юсупов и Андреев получили от Атнагулова по автомобилю «Нива». Кроме того, Атнагулов отдавал им же деньги на ремонт ночного клуба «Фламинго» на Муштари, который контролировался «Фединскими, — цитирует слова Сардаева на следствии источник «Реального времени».

Причем, если верить этому фигуранту, претензии к Атнагулову у Андреева появились после одной крупной сделки, прибыль от которой оказалась меньше ожидаемой.

6. Брат убитого: «Я лишился иллюзий в отношении этого дела»

На предварительные слушания пришли двое потерпевших — родственники убитых в 1998 и 1999 годах. Младший брат покойного казанского бизнесмена, сам профессиональный юрист, в разговоре с журналистом «Реального времени» отметил, что ему сложно оценивать происходящее с данным уголовным делом, особенно с учетом истечения по нему сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

— К сожалению, исход судебного разбирательства может быть абсолютно любой, — считает Руслан Атнагулов. — Будет, опять же, такая бутафория, которую затеет сторона защиты — с присяжными, со всякими концертами, выпадами в сторону гособвинения и потерпевших. Присяжные все-таки простые люди, а не специалисты. Поэтому опять будет мистификация всех событий, зачитывание всех материалов дела по несостоятельным версиям.

Фото: Ирина Плотникова

По мнению Атнагулова, показания свидетелей защиты строятся на частностях и не затрагивают суть дела. «Один заявил, что Юсупов в это время пил беспробудно, другой — что его не было рядом, когда один свидетель рассказывал важную информацию другому. Но это все ерунда на фоне показаний тех свидетелей, которые указывают, когда и от кого исполнители получали указания совершать преступления. кто дал им оружие», — говорит потерпевший.

— Я лишился всех иллюзий в отношении этого дела, — подытожил свою позицию Руслан Атнагулов. — Я уже ничего не жду. Виновных вы видели — все присутствовали в этом зале, за исключением исполнителя (Ерусалимского — ред.).

Фото: Ирина Плотникова

7. Имитация подготовки убийства Бибика и смерть Чекиста

До третьего суда не дожил еще один обвиняемый — 60-летний Валентин Лукоянов. Стал жертвой коронавируса. На момент привлечения к ответственности он числился директором фирмы «Ютер».

По версии обвинения, именно Лукоянов наравне с 57-летним Фердинатом Юсуповым был организатором устойчивой вооруженной группы — банды, больше известной как «Бригада Феди». Силовики считают, что бригада эта появилась после раскола внутри группировки «Перваков» или «Первогоровских», существовавшей с 80-х годов прошлого века в Приволжском районе. В августе 1997-го были застрелены трое из «Перваков», включая доверенного человека Альберта Батрова (он же Бибик) Гринькова. На следствии ряд бывших группировщиков сообщали — Гринькова застрелили «Хадишенские» (ОПГ «Хади Такташ») за то, что он взял на реализацию 200 граммов кокаина и не рассчитался. Батров, будучи одним из лидеров «Перваков» призывал объявить войну «Хадишенским», однако Юсупов выступил против.

Как сообщал на следствии обвиняемый Сергей Сардаев, конфликт между лидерами Бибиком и Федей зрел несколько лет. Первый хотел контролировать наркобизнес и проституцию, возрождать «воровские» традиции, второй хотел устранить конкурентов и заниматься легальной коммерцией. После истории с неоплаченным кокаином на Горках появились две бригады, правда, их интересы не ограничивались этой территорией Казани.

Фердинат Юсупов. Фото: Ринат Назметдинов

Что до ныне покойного Лукоянова, то он, по версии следствия, остался с Юсуповым и ряд радикальных решений принял самостоятельно. Так, 25 ноября 1997 года на улице Сыртланова некий молдаванин застрелил участника «Бригады Бибика» Константина Николаева (он же Чекист) и ранил его брата. Ряд свидетелей и обвиняемый Сардаев рассказывали в СК — убийство оплатил Лукоянов, отдав 3-5 тысяч долларов и оружие, поскольку Чекист высказывал недовольство тем, что после раскола «Перваков» подконтрольный им асфальтобетонный завод не достался «Бибиковским», угрожал прибрать завод к рукам и убить тех, кто будет против раздела.

Местом совершения другого убийства 2 августа 2000 года стала территория детсада по улице Братьев Касимовых. По версии обвинения, киллеру (в отношении которого дело выделено в отдельное производство) поставили задачу сымитировать грабеж, поэтому он использовал нож. Жертвой стал Васин — директор автостоянки, которую Лукоянов желал контролировать лично.

Также в обвинении о «подвигах» банды есть эпизод подготовки к покушению на Альберта Батрова Бибика. Решение о его устранении приняли летом 1999 года, причем ряд свидетелей и Сардаев рассказывали: Лукоянов обратился к представителям двух других группировок — «Хади Такташ» и «Тридцатьпятовские» — за помощью в сборе средств на киллера. Собрали 50 тысяч долларов и даже заплатили авансом половину Шагвалееву Ринату, обозначив месячный срок для «выполнения». Однако этим планам, как полагают силовики, помешал арест назначенной жертвы — Батрова арестовали за оборот оружия.

Правда, на следствии Шагвалиев рассказывал, что выполнять заказ и не собирался, намеренно тянул время, делая вид, что готовится к преступлению. А после ареста Батрова просто вернул Лукоянову аванс.

8. Мухина и Юсупова задерживали еще в 98-м

Еще одной жертвой «Бригады Феди» силовики считают лидера группировки «Калуга» Вячеслава Татарова (он же Янис), застреленного 16 октября 1998 года у своего дома на улице Толстого. По версии обвинения, Мухин и Ерусалимский сделали по пять выстрелов каждый, выполняя задание лидеров бригады, а причиной расправы стало нежелание делиться — «Калужские» хотели поставить своих девочек по вызову в гостиницу «Булгар-Мета» и взять под контроль Чеховский рынок, «Перваки» не желали уступать эти объекты.

3 декабря 1998 года Мухин, как полагают в СК, по заданию Ерусалимского расстрелял Марата Исхакова, авторитета отколовшейся от «Перваков» бригады «Камаевские» или менее толерантно «Негры». Исхаков высказывал угрозы убийством в отношении Лукоянова и Сардаева, и Лукоянов решил нанести удар первым — дал поручение Ерусалимскому, тот нашел исполнителя и снабдил его оружием и информацией о транспорте и маршрутах жертвы.

Владислав Мухин. Фото: Ринат Назметдинов

Нюанс в том, что между двумя указанными убийствами Мухин успел побывать под арестом. Его заподозрили в убийстве Татарова и задержали еще 22 октября 1998-го, а на следующий день заключили под стражу! Но в изоляторе ныне обвиняемый провел чуть больше недели — 1 ноября 1998-го следователь прокуратуры Вахитовского района освободил его. А еще через три недели Мухина заочно объявили обвиняемым по тому убийству, заочно арестовали и объявили в розыск. В 2000-х Приволжский суд Казани по обращению родственников признавал Мухина без вести пропавшим. В августе 2010-го его объявили в международный розыск и спустя десять лет — в августе 2020-го задержали в аэропорту Софии по прилету из Израиля. В марте 2021-го этого казанца вернули на родину в наручниках.

Адвокат Руслан Нагиев в защиту Мухина утверждает — от следствия его клиент не бегал:

— Из России уезжал свободным человеком — через несколько дней после освобождения. В Израиле жил и работал на законных основаниях. О розыске узнал, лишь в момент задержания в аэропорту



Фото: Ринат Назметдинов

По мнению защитника, претензии следствия к Мухину основаны на косвенных показаниях лиц, которые являются родственниками ныне покойных фигурантов дела.

Как выяснило «Реальное время», Фирдинат Юсупов также подозревался в убийстве Татарова и оказался под стражей 25 декабря 1998 года, однако в последний день этого года Юсупов получил в подарок от следствия свободу от уголовного преследования. И лишь в 2010-м данное решение было отменено.

9. Почему Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор

«Не доказан сам факт создания банды «Бригада Феди», поэтому Юсупов и Лукоянов не виновны в ее организации и руководстве, а Сардаев — в участии». Такой вердикт вынесла коллегия присяжных в марте 2013 года по делу «Перваков». Вину подсудимых в причастности к убийствам семи человек народные судьи посчитали недоказанной, как и в незаконном обороте оружия.

Оспаривая результат суда гособвинители в своем апелляционном представлении указывали — «по делу была сформирована коллегия присяжных заседателей, не способная вынести объективный вердикт». Некоторые кандидаты в присяжные на процедуре отбора «умышленно скрыли» знакомство либо родство с ранее судимыми гражданами, а один из кандидатов не был отведен судом, несмотря на осведомленность о деталях дела.

Разбирая доводы сторон коллегия Верховного суда РФ пришла к выводу — со стороны защиты и подсудимых имели место «намеренные и упорные» нарушения процедуры судопроbзводства вследствие чего «на присяжных было оказано незаконное воздействие, что отразилось на содержании ответов на поставленные вопросы при вынесении вердикта».

В определении апелляционной инстанции говорится: трое адвокатов активно пытались выйти за пределы предмета доказывания, задавали наводящие вопросы допрашиваемым, вопросы по установлению личности зашифрованного свидетеля, комментировали действия участников процесса, нарушали порядок в зале, уводя следствие в стороны и не подчинялись требованиям председательствующего судьи. Именно поэтому Верховный суд РФ постановил — приговор отменить, вернуть дело на новое рассмотрение в Верховный суд РТ.

10. Процесс может затянуться

Результатом сегодняшнего заседания Верховного суда Татарстана стало решение — продлить арест Владиславу Мухину до августа. Перейти к рассмотрению ранее заявленных ходатайств о присяжных и возврате прокурору стороны не смогли. Председательствующий констатировал — на процесс не явились родственники покойных Валентина Лукоянова и Александра Ерусалимского. Пришли лишь назначенные защищать их интересы адвокаты.

Для обеспечения явки законных представителей двух подсудимых в процессе объявили перерыв до 11 апреля. Комментировать позицию по делу Фирдинат Юсупов и другие фигуранты сегодня отказались. Такую же позицию заняли в Следкоме по Татарстану. Напомним, потерпевший Руслан Атнагулов заявил — исход разбирательства может быть любым.