Ратмир Мавлиев официально стал мэром Уфы

Исполняющий обязанности главы администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев официально стал мэром Уфы. За его кандидатуру проголосовал 31 депутат.

Для участия в конкурсе на должность градоначальника документы представили восемь кандидатов. Среди них, помимо Ратмира Мавлиева, директор «Аутсорсингового агентства 102тендер.ру» Азамат Галин, директор предприятия «Уфагорсвет» Ильдар Чанышев и вице-президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции, депутат горсовета Артур Шайнуров.

Фото: pixabay.com

Мавлиев, выступая на заседании уфимского горсовета, заявил о поддержке предпринимательства, уменьшении проверок и постоянном живом общении с населением, пишет «Башинформ».

Ратмир Валиев был назначен и.о. мэра Уфы 14 февраля. Он родился в Нефтекамске в 1989 году, в 2011-м окончил Башкирский государственный университет, прошел переподготовку в Московской международной высшей школе бизнеса «Мирбис» и Финансовом университете при правительстве РФ.

В 2008—2015 годах Мавлиев занимался предпринимательством, а позднее занимал должность и.о. руководителя исполкома Ютазинского района Татарстана по инфраструктурному развитию и работал советником главы Альметьевского района РТ по инвестиционному развитию.

Предыдущий мэр Уфы Сергей Греков покинул свою должность досрочно. Он занял пост полномочного представителя Башкирии при президенте РФ — вице-премьера правительства региона.



Татьяна Леухина