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Машковцев: опыт проведения крупнейших молодежных мероприятий позволил Казани стать молодежной столицей ОИС

17:17, 16.03.2022 1
Машковцев: опыт проведения крупнейших молодежных мероприятий позволил Казани стать молодежной столицей ОИС
Фото: tatarstan.ru

Опыт проведения крупнейших молодежных мероприятий дал Казани возможность стать молодежной столицей Организации исламского сотрудничества 2022 года. Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

— Абсолютно уверен, что мероприятия, которые планируются, будут яркими, содержательными и, главное, позволят конструктивно сблизить молодежь наших стран. Примером тому — как раз Казань и Татарстан, где гармонично уживаются представители разные религий и разных национальностей — а их более 170, — рассказал Машковцев во время выступления в казанском Кремле.

Также генеральный директор Молодежного форума ОИС Расул Омаров выразил благодарность президенту РТ Рустаму Минниханову за его значительный вклад и поддержку, оказываемую развитию молодежной политики в республике.

Фото: tatarstan.ru

— В рамках этого года, когда Казань получила статус молодежной столицы ОИС, мы проводим большой спектр мероприятий, которые будут способствовать укреплению дела мира, — приводит слова Омарова пресс-служба президента РТ.

Накануне в Доме приемов МИД РФ состоялась инаугурация Казани в качестве молодежной столицы Организации исламского сотрудничества — 2022. Как рассказал Минниханов, в мае в республике пройдет ряд тематических мероприятий. Например, запланированы заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» и др.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 мар
    Казань уже со всех сторон столица
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