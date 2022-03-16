Машковцев: опыт проведения крупнейших молодежных мероприятий позволил Казани стать молодежной столицей ОИС

Опыт проведения крупнейших молодежных мероприятий дал Казани возможность стать молодежной столицей Организации исламского сотрудничества 2022 года. Об этом заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

— Абсолютно уверен, что мероприятия, которые планируются, будут яркими, содержательными и, главное, позволят конструктивно сблизить молодежь наших стран. Примером тому — как раз Казань и Татарстан, где гармонично уживаются представители разные религий и разных национальностей — а их более 170, — рассказал Машковцев во время выступления в казанском Кремле.

Также генеральный директор Молодежного форума ОИС Расул Омаров выразил благодарность президенту РТ Рустаму Минниханову за его значительный вклад и поддержку, оказываемую развитию молодежной политики в республике.

Фото: tatarstan.ru

— В рамках этого года, когда Казань получила статус молодежной столицы ОИС, мы проводим большой спектр мероприятий, которые будут способствовать укреплению дела мира, — приводит слова Омарова пресс-служба президента РТ.

Накануне в Доме приемов МИД РФ состоялась инаугурация Казани в качестве молодежной столицы Организации исламского сотрудничества — 2022. Как рассказал Минниханов, в мае в республике пройдет ряд тематических мероприятий. Например, запланированы заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» и др.



Диана Жиленкова