Песков не стал называть кандидатуру на пост главы Банка России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал анонсировать, чью кандидатуру на пост главы Банка России Путин внесет на следующей неделе. Об этом пишет «РИА Новости».
— Никогда не анонсируем такое, — отметил он.
Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Председатель Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов.
Президент должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру на пост главы регулятора не позже чем за 3 месяца до истечения срока полномочий, то есть — до 24 марта.
На прошлой неделе Песков заявлял, что в Кремле ничего не знают о якобы поданном главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке.
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