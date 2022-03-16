Песков не стал называть кандидатуру на пост главы Банка России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал анонсировать, чью кандидатуру на пост главы Банка России Путин внесет на следующей неделе. Об этом пишет «РИА Новости».

— Никогда не анонсируем такое, — отметил он.

Полномочия Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Председатель Банка России назначается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов.

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Президент должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру на пост главы регулятора не позже чем за 3 месяца до истечения срока полномочий, то есть — до 24 марта.

На прошлой неделе Песков заявлял, что в Кремле ничего не знают о якобы поданном главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной заявлении об отставке.



Татьяна Леухина